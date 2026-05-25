Limuzina e re elektrike e VW-së me çmim 16,200 dollarë është më i gjatë se një Jetta dhe funksionon me teknologjinë Xpeng
Sallat e ekspozitave të automjeteve elektrike në Kinë janë tashmë mjaftueshëm të mbushura me njerëz sa për të bërë një planifikues produktesh gjerman të djersitet, dhe VW sapo hyri me një tjetër. ID. Unyx 07 është shtesa më e fundit në gamën në rritje kineze të markës, një liftback këndor i prodhuar nga sipërmarrja e përbashkët Volkswagen Anhui dhe i ndërtuar mbi teknologji të zhvilluar bashkërisht me Xpeng.
Ai mat 4,853 mm të gjatë me një bazë boshtesh prej 2,826 mm. Kjo e bën atë 108 mm më të shkurtër se ID.7 dhe 133 mm më të gjatë se Tesla Model 3, transmeton Telegrafi.
Krahasuar me limuzinën VW Jetta të Amerikës, ai shtrihet 151 mm më gjatë në përgjithësi dhe, më e rëndësishmja, ka një bazë boshtesh prej 140 mm më të gjatë, gjë që duhet të përkthehet në një hapësirë dukshëm më të madhe brenda.
ID. Unyx 07 nuk huazon fjalorin më të ri të dizajnit të SUV-it më të madh ID. Unyx 08. Në vend të kësaj, lexohet si një version më i ulët dhe më elegant i crossover-it ID. Unyx 06, i cili vetë është versioni i Cupra Tavascan për tregun kinez.
Hunda kombinon dritat agresive me fenerët sportivë dhe një spoiler të theksuar të mjekrës. Profili mbështetet në palosje të mprehta, një kapak të shkurtër dhe një linjë çatie me kthesa të shpejta.
Pjesa e pasme mbështillet me ndriçim me gjerësi të plotë, një difuzor artificial dhe një kapak që hapet në 711 litra hapësirë bagazhi.
ID. Unyx 07 është ndërtuar në platformën e provuar dhe të testuar MEB dhe fuqizohet nga një motor elektrik i vetëm i montuar në pjesën e pasme që prodhon 228 kf (170 kW / 231 PS). Paketa e baterisë 60 kWh ofron një autonomi CLTC prej 558 km.
Historia më e madhe, megjithatë, është Arkitektura Elektronike e Kinës (CEA) e zhvilluar me XPeng. Duke konsoliduar funksionet në katër zona kryesore kontrolli, arkitektura e re digjitale ul numrin e moduleve të kontrollit elektronik me afërsisht 30 përqind.
Brenda, paneli i instrumenteve me shumë ekran shoqërohet me një panel instrumentesh 10.25 inç me një ekran prekjeje për infotainment dhe argëtim 15 inç dhe një ekran të tretë për pasagjerë 12 inç, i kurorëzuar nga një ekran head-up me realitet të shtuar 27 inç.
Sistemi funksionon me një procesor MediaTek 8676 dhe përfshin një asistent zëri AI të aftë të njohë pasagjerë të shumtë.
Pikat kryesore të tjera përfshijnë një timon të ri me dy rreze me butona të integruar, ndriçim ambienti që shtrihet deri te dyert dhe një çati panoramike standarde me hapje elektrike dhe një tendë dielli fizike.
Lista e pajisjeve përfshin gjithashtu një sistem audio me 12 altoparlantë, ulëse sportive të rregullueshme në 12 pozicione dhe një konfigurim aromash në makinë. Çdo version vjen standard me suitën e sofistikuar ADAS të Xpeng, të njohur si NOA (Navigation Assist).
VW ID i ri. Unyx 07 është tashmë i disponueshëm për porosi në Kinë, me çmime që fillojnë nga 129,900 juanë (19,100 dollarë) për versionin Pure dhe 139,900 juanë (20,600 dollarë) për Pure SE.
Blerësit e hershëm mund të përfitojnë nga çmimet e zbritura të lansimit prej 109,900 juanësh (16,200 dollarë) dhe 119,900 juanësh (17,700 dollarë), përkatësisht.
Rivalët në tregun kinez përfshijnë BYD Seal 06 EV, XPeng Mona M03, Geely Galaxy E8, Deepal SL03 dhe Tesla Model 3. /Telegrafi/