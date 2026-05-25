Ferrari me gjashtë rrota që kushton 1.5 milionë dollarë i modifikuar nga Gas Monkey
Disa makina plaken dhe shndërrohen në ikona, dhe disa të tjerave u fiksohet një bosht i tretë nga një dyqan televiziv në Teksas.
Më shumë se 18 muaj pasi fotografia e parë e një Ferrari Testarossa me gjashtë rrota të një bote tjetër u shfaq në internet, Gas Monkey Garage (GMG) më në fund ka zbuluar modelin e përfunduar.
Ata e quajnë atë Ferrari F6, dhe Maranello me siguri nuk po dërgon një kartolinë falënderimi, transmeton Telegrafi.
Rruga drejt zbulimit ishte vërtet e ndërlikuar. Për ta shkurtuar historinë, Gas Monkey Garage fillimisht po punonte së bashku me Danton Art Kustins dhe Frechy Export LLC për të ndërtuar Testarossa 6×6, por kjo marrëdhënie u prish, duke lënë GMG, themeluesin Richard Rawlings dhe partnerin John Clay Wolfe të 'GIVE ME THE VIN' ta përfundonin punën vetë. U desh pak kohë, por makina tani është e plotë.
Pjesa e jashtme ka lëvizur nga vendi ku filloi ndërtimi. E gjithë makina është shtruar në një nuancë të shkëlqyeshme të Rosso Corsa, dhe dritat e përparme të personalizuara kanë zënë vendin e origjinaleve.
Edhe pse nuk janë aq tërheqëse sa dritat e përparme të Testarossa origjinale, ato duken mjaft bukur. Gjithashtu, në pjesën e përparme është e dukshme një spoiler i ri i nxirë dhe harqe të zgjeruara.
Siç mund ta imagjinoni, marrja e një Testarossa origjinale dhe shndërrimi i saj në një makinë me gjashtë rrota nuk është një punë fundjave.
Meqenëse pjesa e pasme tani ka katër rrota dhe dy boshte, karroceria është personalizuar plotësisht, por megjithatë mbetet çuditërisht besnike ndaj makinës origjinale, e kompletuar me gushë të zeza të ngjashme mbi dritat e pasme dhe një mbulesë të ngjashme motori.
Ndoshta shtesa më mbresëlënëse është një krah i madh i pasmë me mbështetëse vertikale të lidhura direkt me shasinë.
Ferrari origjinal me 12 cilindra është hequr nga motori i sheshtë 6.2 litra LT4 V8 me superkompresor të marrë nga një C7 Chevy Corvette Z06.
Nuk ka asnjë informacion zyrtar për fuqinë e saktë, por në konfigurimin standard ky motor prodhon 650 kuaj fuqi dhe 650 lb-ft (881 Nm) çift rrotullues.
Në vend që thjesht të lëvizë rrotat më të pasme, motori V8 është lidhur me atë që GMG e quan një sistem "tërheqjeje në të gjitha rrotat" i projektuar me porosi, megjithëse në këtë rast, nuk është vërtet AWD, pasi fuqia arrin vetëm në katër rrotat e pasme.
Motori i ri plotësohet nga një pezullim i pasmë plotësisht i pavarur dhe frena të përforcuara nga Wilwood. GMG thotë se pjesa e brendshme është frymëzuar nga Ferrari F40, dhe ashtu si ajo makinë, është zhveshur.
Ndër karakteristikat kryesore janë një timon Momo me tre rreze, një panel instrumentesh dixhital, një levë ndërrimi shpejtësish e ekspozuar dhe ulëse Recaro me fibra karboni.
F6 bëri debutimin e tij publik më 23 maj nëpërmjet kanaleve në YouTube të Gas Monkey dhe Wolfe, të kompletuara me pamje nga pista. Ndërtimi mban një afishe prej 1.5 milion dollarësh dhe po ofrohet për shitje.
"Mezi pres të shoh se kush do ta marrë në shtëpi këtë bukuri në fund të fundit", thotë Wolfe.
Rawlings, nga ana e tij, e quan atë "ndërtimi më i mirë dhe më i avancuar që kemi bërë ndonjëherë". /Telegrafi/
