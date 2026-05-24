Zyrtare: Citroën konfirmon emrin dhe stilin 2CV për veturën e qytetit prej 17,000 eurosh
Citroën ka konfirmuar ringjalljen e emrit historik 2CV për makinën e saj të ardhshme elektrike të qytetit prej 17,000 eurosh - dhe ka prezantuar paraprakisht dizajnin e saj përpara një zbulimi në panairin e makinave në Paris në tetor.
Duke u ngjitur në skenë në prezantimin e kompanisë mëmë Stellantis në ditën e investitorëve në Michigan, CEO i Citroën, Xavier Chardon, dha një vështrim të parë në makinën e re elektrike të nivelit fillestar të firmës dhe konfirmoi: "2CV është kthyer."
Konfirmimi i shumëpritur se Citroën do të ripërdorë emrin ikonik për makinën e saj të re elektrike - që do të ndërtohet së bashku me një Fiat Panda të rilindur në Itali nga viti 2028 - vjen së bashku me aludimin e parë se stili i makinës së viteve 1940 do të riinterpretohet edhe për një epokë të re.
Autocar publikoi ekskluzivisht lajmin se Citroën po planifikonte një ringjallje të 2CV në janar 2025, si pjesë e një përpjekjeje për të shfrytëzuar mundësitë në segmentin e makinave të përballueshme në Evropë, ndërsa prodhuesit rivalë u larguan masivisht.
Duke folur për Autocar muajin e kaluar, Chardon tha se modeli i ri do të kishte "saktësisht të njëjtin qëllim si 2CV në fund të viteve 1940" në rigjallërimin e kërkesës së blerësve në një treg makinash evropian të ndenjur" dhe shtoi se përparësia e kompanisë ishte t'u jepte "fuqi blerëse" shoferëve evropianë.
Njoftimi i parë paraprak i makinës së re të qytetit zbulon se ajo do të adoptojë të njëjtën siluetë në formë kërmilli si paraardhësi i saj që përcakton epokën, por me një pamje më moderne të ndikuar nga koncepti i fundit ELO i Citroën, i cili vendosi tonin për dizajnin e markës në të ardhmen.
Paraqitja vjen vetëm disa ditë pasi Stellantis konfirmoi se do të fillonte ndërtimin e makinave elektrike të qytetit me çmime të përballueshme - me një çmim të synuar nën 17,000 eurosh - në fabrikën e saj në Pomigliano në Itali nga viti 2028.
Fiat do të kanalizojë në mënyrë të ngjashme stilin - dhe ndoshta emrin - e 'makinës së saj historike të popullit', Panda origjinale e vitit 1980, për interpretimin e saj të formulës.
Chardon tha se 2CV i ri do të jetë një nga shtatë modelet e reja. duke u lançuar deri në vitin 2030. Pesë prej tyre do të jenë rinovime të modeleve ekzistuese, ndërsa 2CV dhe një tjetër - që pritet të jetë një supermini elektrik pak më i madh - do ta çojnë Citroën në "pishina të reja fitimi".
Duke konfirmuar emrin e modelit të ri hyrës të firmës, i cili në fakt zëvendëson C1 të vjetër me benzinë, Chardon tha: "Vetëm produktet nuk krijojnë ikona. Ikonat krijojnë emocione. Ikonat lidhin markat me njerëzit. Dhe sot, një ikonë është gati të kthehet. Po, Deux Chevaux është kthyer."
Pastaj ai tregoi siluetën e errësuar të automjetit të ri elektrik dhe tha: "Nëse doni ta shihni në dritë të plotë, jeni të ftuar personalisht në panairin [e motorëve në Paris] në tetor."
Ai iu referua rëndësisë së 2CV origjinal në dhënien e "lirisë së lëvizshmërisë miliona njerëzve" pas Luftës së Dytë Botërore dhe tha: "Tetëdhjetë vjet më vonë, 2CV i ri do të demokratizojë lëvizshmërinë elektrike."
Do të jetë "një makinë e vërtetë popullore e projektuar për jetën reale. E ardhmja e lëvizshmërisë nuk do të fitohet nga makinat më komplekse, por nga ato më të thjeshtat dhe më intuitivet", u zotua Chardon. /Telegrafi/