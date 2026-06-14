Rifat Jashari, Sami Lushtaku dhe Jetullah Geci bashkë në pritjen e ngushëllimeve për Sahit Jasharin
Familjarë, bashkëluftëtarë dhe qytetarë kanë vazhduar të shprehin ngushëllimet e tyre për ndarjen nga jeta të Sahit Jasharit, njërit prej luftëtarëve të hershëm të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Në pritjen e ngushëllimeve për ish-komandantin e Policisë Ushtarake të UÇK-së në Zonën Operative të Drenicës morën pjesë, ndër të tjerë, vëllai i Komandantit Legjendar Adem Jashari, Rifat Jashari, kryetari i Komunës së Skenderajt dhe ish-komandanti i UÇK-së, Sami Lushtaku, si dhe ish-bashkëluftëtari i tyre, Jetullah Geci.
Pamje nga pritja e ngushëllimeve janë publikuar nga mediumi lokal “SkenderajLive”, ku Rifat Jashari, Sami Lushtaku dhe Jetullah Geci shihen pranë njëri-tjetrit duke pritur qytetarët dhe delegacionet që shkuan për të nderuar jetën dhe veprën e Sahit Jasharit.
Sahit Jashari ndërroi jetë të premten, duke lënë pas një kontribut të rëndësishëm në luftën çlirimtare të Kosovës.
Ai njihej si një nga luftëtarët e orëve të para të UÇK-së dhe si ish-komandant i Policisë Ushtarake në Zonën Operative të Drenicës.