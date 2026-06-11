Mercedes zgjeron gamën e GLC elektrik me modele më të lira
Mercedes prezantoi GLC 400 4MATIC me Teknologjinë EQ vjeshtën e kaluar dhe tani po e zgjeron gamën me dy variante më të përballueshme në Evropë. Më i liri fillon nga 64,736 euro (74,765 dollarë) në Gjermani, që është 6,545 euro (7,558 dollarë) më pak se modeli më i lartë.
Ky është një kursim i konsiderueshëm, por ka disa kompromise. Më i madhi është se GLC 250 Electric i nivelit fillestar ka një bateri më të vogël prej 85 kWh dhe një motor të vetëm të montuar në pjesën e pasme që prodhon 349 kf (260 kW / 354 PS) dhe 590 lb-ft (800 Nm) çift rrotullues.
Kjo i mundëson crossover-it të përshpejtojë nga 0-100 km/orë në 5.9 sekonda, përpara se të arrijë një shpejtësi maksimale prej 210 km/orë, transmeton Telegrafi.
Përveçse është më i ngadaltë, GLC 250 ka një autonomi më pak mbresëlënëse deri në 650 km. Kjo është 65 km më pak se GLC 400 4MATIC dhe blerësit gjithashtu marrin një aftësi pak më të ulët të karikimit të shpejtë DC prej 320 kW. Megjithatë, kjo ende i mundëson baterisë të shkojë nga 10-80% në vetëm 22 minuta.
GLC 300 4MATIC Electric është i ngjashëm, por ai përmban një sistem tërheqjeje në të gjitha rrotat me dy motorë me 416 kf (310 kW / 421 PS) dhe 800 Nm çift rrotullues.
Kjo e ul kohën nga 0-100 km/orë në 4.7 sekonda, ndërsa shpejtësia maksimale mbetet e pandryshuar. Fatkeqësisht, autonomia WLTP bie në 616 km.
Çmimi fillon nga 68,306 euro (78,894 dollarë amerikanë), që është 2,975 euro (3,436 dollarë amerikanë) më pak se GLC 400. Ky model, siç mund ta mbani mend, ka një bateri më të madhe prej 94 kWh dhe një sistem më të fuqishëm me dy motorë dhe tërheqje në të gjitha rrotat që zhvillon 483 kuaj fuqi (360 kW / 489 PS).
Kombinimi i mundëson këtij modeli të arrijë shpejtësinë 100 km/orë në 4.3 sekonda dhe të përshkojë deri në 715 km midis karikimeve.
Nuk ka asnjë informacion për disponueshmërinë në SHBA për momentin, por Mbretëria e Bashkuar do të marrë GLC 250 Electric. Çmimi fillon nga 55,495 funte. /Telegrafi/