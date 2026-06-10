Jeep tërheq përkohësisht nga rrugët 1.1 milion automjete që mund të marrin flakë
Jeep po tërheq pak më shumë se 1.0 milion automjete sepse mund të marrin flakë. Ka një problem me lidhjen elektrike në pompën e drejtimit elektrik-hidraulik (EHPSPS), dhe prodhuesi i automjeteve po këshillon pronarët të parkojnë jashtë derisa automjeti i tyre të riparohet.
Tërheqja vullnetare e sigurisë ndikon në Wrangler dhe Gladiator të viteve 2021-2025, transmeton Telegrafi.
Sipas raportit të tërheqjes, lidhja është e ndjeshme ndaj rezistencës së lartë sepse kolektori EHPSP është prodhuar me forcë të shtuar futjeje.
Kjo mund të ketë shkaktuar përhapjen e terminaleve, duke zvogëluar mundësinë e një lidhjeje të duhur elektrike.
Kjo mund të çojë në rezistencë të lartë elektrike në pjesë, duke shkaktuar potencialisht mbinxehje dhe zjarr.
Automjetet e prekura mund të shfaqin një humbje të drejtimit të servisit ose një kod problemi diagnostikues "Service Power Steering".
Prodhuesi i automjeteve filloi të hetonte problemin e mundshëm në maj 2023, duke kaluar më shumë se një vit duke hetuar problemin, por Stellantis e përfundoi atë një vit më vonë "për shkak të shkallës së ulët të ndodhjes dhe për këtë arsye nuk paraqiste një rrezik të paarsyeshëm për sigurinë e automjeteve motorike".
Në gusht 2024, prodhuesi i automjeteve rihapi "pasi mori një rritje të incidenteve".
Një muaj pas kësaj, Administrata Kombëtare e Sigurisë së Trafikut në Autostrada filloi të hetonte zjarret në ndarjen e motorit në automjetet Wrangler dhe Gladiator të viteve 2021-2023.
Stellantis vazhdoi hetimin e saj deri në maj 2025, kur zbuloi gabimin e prodhimit.
Midis qershorit 2025 dhe dhjetorit 2025, Stellantis u përpoq ta rikrijonte problemin në testet laboratorike, por nuk pati sukses.
Prodhuesi i automjeteve vazhdoi të hetonte shkakun rrënjësor, duke përfshirë përdorimin e skanimeve CT dhe rrezeve X, dhe konfirmoi në prill 2026 se problemi qëndron në një lidhje elektrike të lirshme.
Stellantis thotë se është në dijeni të një dëmtimi që potencialisht lidhet me këtë problem. Pronarët duhet të presin të marrin njoftime në korrik.
Prodhuesi i automjeteve do të inspektojë automjetet e prekura dhe do të zëvendësojë ose riparojë pjesët sipas nevojës. /Telegrafi/