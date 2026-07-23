Toyota përmirëson modelin e saj më të sofistikuar me një sistem të ri hibrid
Do të duhet të shikoni me kujdes për të dalluar ndryshimet që Toyota bëri në Crown 2027, sepse përditësimet më të mëdha janë nën kapak.
Prodhuesi i automjeteve po instalon sistemin e tij hibrid të gjeneratës së pestë në model, ndërsa bën disa ndryshime në pjesën e jashtme, transmeton Telegrafi.
Sistemi Hibrid Toyota i përditësuar është si konfigurimi i gjeneratës së katërt. Ai ka një motor me katër cilindra 2.5 litra me aspirim natyral dhe dy motorë elektrikë.
Toyota nuk e specifikoi fuqinë, por tha se ka një vlerësim të kombinuar prej 40 miljesh për gallon të vlerësuar nga EPA, që është 1 mpg më pak se makina e vitit 2026.
Hibridi i përditësuar do të fuqizojë klasat XLE, Limited dhe Nightshade. Crown Platinum vazhdon të ketë motorin Hybrid Max të Toyota-s, i cili çiftëzon një motor me katër cilindra 2.4 litra me turbo me dy motorë elektrikë për një fuqi të kombinuar prej 340 kuaj fuqi. Ai vjen me një kambio automatike me gjashtë shpejtësi.
Crown i vitit 2027 vjen standard me rrota 19 inç, me rrota 21 inç në dispozicion. Toyota po shton një ngjyrë të re të zezë të jashtme të quajtur Inked, e cila i bashkohet ngjyrave Oxygen White, Bronze Age, Heavy Metal, Finish Line Red dhe Storm Cloud. Etiketat hibride dhe me të gjitha rrotat aktive marrin një përfundim të ri saten.
Crown Platinum tani vjen me kalipera frenash të kuqe si standard dhe një kornizë të zezë të dritares. Opsioni me dy ngjyra tani paraqet një bagazh me ngjyrën e karrocerisë. Crown Nightshade merr etiketa të reja të zeza.
Brenda, Toyota shton ulëse Saddle Tan në Crown Limited, ndërsa Platinum është në dispozicion me një interier Saddle Tan. Prodhuesi i automjeteve do t'u lejojë klientëve të kombinojnë interierin Saddle Tan me ngjyrën e jashtme Bronze Age.
Toyota nuk ka thënë se kur do të dalë në shitje Crown i vitit 2027, por duhet të jetë së shpejti. Crown XLE i nivelit fillestar 2027 do të fillojë nga 42935, duke përfshirë tarifën e destinacionit prej 1,295 dollarësh, e cila është e pandryshuar nga viti i kaluar.
Kjo është vetëm 200 dollarë më shumë se më parë. Çmimi fillestar i Crown Limited të vitit 2027 do të jetë 51,015 dollarë, duke marrë një rritje të madhe çmimi prej 3,770 dollarësh. Nightshade tani është më i lirë se Limited, duke filluar nga 50,260 dollarë, një rritje prej 200 dollarësh.
Çmimi i Crown Platinum të vitit 2027 gjithashtu do të jetë 200 dollarë. Do të fillojë nga 56,485 dollarë. /Telegrafi/