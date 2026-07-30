Mercedes ‘rishpik’ SUV-in e saj më të vogël për epokën e automjeteve elektrike
Mercedes-Benz e ka përditësuar plotësisht GLA-në për vitin 2028. Crossover-i kompakt i nivelit fillestar i prodhuesit të automjeteve krenohet me më shumë sesa thjesht një dizajn të ri; ai gjithashtu paraqet disa ndryshime rrënjësore brenda dhe nën kapakun e motorit.
Mercedes do ta ofrojë GLA-në në dy versione, elektrike dhe hibride, me dy variante elektrike në dispozicion. GLA 250+ elektrike prodhon 268 kuaj fuqi, ndërsa GLA 350 4Matic Electric prodhon 349 kuaj fuqi. GLA më e nxehtë mund të arrijë 60 milje në orë në 5.3 sekonda.
Prodhuesi i automjeteve thotë se EV ka një autonomi deri në 657 kilometra, por kjo është me WLTP evropiane, e cila është shumë më tolerante. EV do të përdorë një bateri nikel-magnez-kobalt me një kapacitet të përdorshëm prej 85.0 kilovat-orë, transmeton Telegrafi.
Hibridi do të mbështetet në një motor me katër cilindra 1.5 litra me turbo të zhvilluar rishtazi. Do të ketë një motor elektrik të integruar në transmisionin e ri të elektrizuar me tetë shpejtësi me dy tufë. Mercedes nuk i zbulon shifrat e fuqisë dhe çift rrotullues të hibridit, por prodhuesi i automjeteve thotë se do të jetë i disponueshëm në dy dalje.
GLA e re 2028 është më e madhe se paraardhësi i saj. Baza e rrotave është 2.4 inç më e gjatë, duke u rritur në 109.8 inç në përgjithësi. Crossover-i gjithashtu është 0.8 inç më i ulët dhe ka një shinë të pasme 1.2 inç më të gjerë.
Baza e rrotave më e gjatë përkthehet në më shumë hapësirë për këmbët. Pasagjerët në ulëset e përparme shijojnë 0.3 inç shtesë, por janë pasagjerët e pasmë ata që përfitojnë vërtet, me 1.5 inç hapësirë shtesë për këmbët.
Dimensionet e reja përkojnë me një dizajn krejtësisht të ri të jashtëm. GLA Electric do të ketë dizajnin e ri të grilës së markës, e cila ka një kornizë kromi dhe një kornizë të ndriçuar. GLA hibride vjen me grilën yll.
Crossover-i ka fletë metalike të re, fenerë të ripërtërirë dhe një dizajn të ri të dritave të pasme që thekson gjerësinë e GLA-së. Është i disponueshëm me rrota 18 deri në 20 inç. Opsione si AMG Line dhe Night Edition përmirësojnë pamjen me zbukurime, rrota dhe detaje të brendshme unike.
Mercedes thotë se GLA e re do të fillojë të mbërrijë te shitësit në Shtetet e Bashkuara në gjysmën e dytë të vitit 2027 si model i vitit 2028.
Prodhuesi i automjeteve nuk ka dhënë informacion mbi çmimet. Ne presim që kjo të jetë më afër datës së shitjes së crossover-it vitin e ardhshëm. GLA 250 me benzinë e vitit 2026 fillon nga 42,850 dollarë, që përfshin tarifën e destinacionit. Ne presim që GLA e re të fillojë rreth mesit të 40,000 dollarëve. /Telegrafi/