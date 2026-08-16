Rikthehet Spyker: C8 Preliator XXV me 789 kuaj fuqi dhe vetëm 25 ekzemplarë
Emri Spyker, dikur një prej markave më ekzotike të automobilizmit holandez, është rikthyer në qendër të vëmendjes me një supermakinë të re, C8 Preliator XXV, e cila u prezantua së fundmi në Monterey të Kalifornisë.
Prodhuesi holandez e përshkruan modelin si një makinë krejtësisht të re, megjithëse në thelb duket si një version i rishikuar dhe i modernizuar i C8 Preliator të mëparshëm. Pavarësisht kësaj, specifikat teknike e bëjnë modelin një prej rikthimeve më spektakolare të Spyker, transmeton Telegrafi.
C8 Preliator XXV është projektuar duke ruajtur lidhjen tradicionale të markës me industrinë e aviacionit. Karroceria është e mbushur me detaje të frymëzuara nga avionët, përfshirë kanalet NACA, ndërsa disqet e rrotave kanë një dizajn që të kujton helikat e avionëve.
Në pjesën e pasme, dritat janë konceptuar për të ngjasuar me motorët reaktivë dhe djegësit pasues të avionëve, ndërsa një pendë qendrore në çatinë e makinës krijon një lidhje vizuale mes aviacionit dhe automobilizmit sportiv.
Edhe konfigurimi i prezantuar në Monterey është një deklaratë më vete. Ngjyra e gjelbër e quajtur Quail Green përmban grimca ari rozë në bojë, ndërsa elementet metalike të jashtme janë përfunduar në të njëjtën nuancë. Klientët mund të zgjedhin gjithashtu përfundim tradicional prej alumini ose kombinime shumë më ekstravagante.
Brenda kabinës, ari rozë shfaqet në një sërë elementesh, përfshirë edhe mekanizmin e ekspozuar të ndërrimit të marsheve. Dhe pikërisht këtu Spyker ruan një prej veçorive më të rralla në segmentin e supermakinave moderne: një transmision manual.
Fuqia vjen nga një motor V8 4.0-litërsh me dy turbo, i prodhuar nga Audi. Motori zhvillon plot 789 kuaj ose afërsisht 1,002 Nm.
Sipas Spyker, C8 Preliator XXV mund të arrijë një shpejtësi maksimale prej rreth 349 km/h, ndërsa përshpejtimi nga 0 në 100 km/h kryhet për më pak se tre sekonda.
Shifrat e vendosin atë në territorin e supermakinave më të fuqishme në botë, por Spyker synon që modeli të dallohet jo vetëm për performancën. Karakteri i tij mbështetet te ndërtimi artizanal, dizajni ekstravagant dhe një kabinë që ndërthur luksin klasik me elemente që të kujtojnë një botë steampunk.
Prodhimi do të jetë jashtëzakonisht i kufizuar. Spyker planifikon të ndërtojë vetëm 25 ekzemplarë të C8 Preliator XXV, duke e kthyer modelin në një makinë koleksionistësh që nga momenti i prodhimit.
Sipas raportimeve, çmimi i ekzemplarit të prezantuar mund të arrijë rreth 1.6 milionë dollarë, duke e pozicionuar Spyker-in përballë supermakinave më ekskluzive të prodhuesve tradicionalë.
Por C8 Preliator XXV mund të jetë vetëm fillimi i rikthimit të Spyker. Kompania ka bërë të ditur se synon të ringjallë edhe projektin e shumëpërfolur D8 Peking-to-Paris Super SUV, i cili më parë nuk arriti të hyjë në prodhim.
Krahas kësaj, Spyker synon të rikthehet edhe në garat e automobilizmit, me plane për të konkurruar në nivelin GT3.
Nëse planet realizohen, rikthimi i C8 Preliator XXV mund të shënojë fillimin e një kapitulli të ri për një markë që ka qenë gjithmonë e njohur për dizajnin e pazakontë, ndërtimin artizanal dhe lidhjen e fortë mes automobilizmit dhe aviacionit. /Telegrafi/