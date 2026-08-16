Supervetura më e fundit speciale e Aston Martin ka një motor V12
Motorët V12 të Aston Martin zakonisht luajnë rolin e makinave heroike, më së shumti si automjeti i preferuar me katër rrota i James Bond.
Por, duke parë për herë të parë Valen-in e çmendur në selinë e Aston Martin në Q në New York, mendova: "Kjo duket si diçka që një personazh negativ i Bond-it do ta ngiste", transmeton Telegrafi.
Ndoshta është ngjyra Satin Andromeda Red (ekskluzive e Q) që ndryshon nga e kuqja në portokalli dhe më pas në të zezë në dritë.
Apo mënyra se si pjesa e pasme e Valen ndërpritet papritur, duke lënë të ekspozuar fibra karboni dhe tuba shkarkimi me katër shpejtësi në pjesën e pasme. Sidoqoftë, atmosfera është e zymtë - dhe funksionon absolutisht.
Aston Martin Valen është e treta në një linjë supermakinash V12 të prodhuara me porosi nga marka ultra-ekskluzive Q e firmës. Së pari erdhi Valour me transmision manual, pastaj Valiant i fortë, të dyja me transmision manual me gjashtë shpejtësi.
Tani, Aston po e ngre edhe më tej fuqinë me Valen, të cilën pretendon se është makina më e fuqishme e prodhimit me motor përpara ndonjëherë.
Me 838 kuaj fuqi nga një motor V12 me dy turbo 5.2 litra—104 më shumë se Valiant dhe 14 më shumë se Vanquish—sigurisht që nuk është i dobët.
Valen do të përshpejtojë nga zero në 100 kmh në 3.1 sekonda në rrugën e tij drejt një shpejtësie maksimale prej 214 mph, pretendon Aston.
Ndryshe nga Valour dhe Valiant, këtu nuk ka transmision manual. Valen përdor një transmision ZF me tetë shpejtësi me logjikë ndërrimi marshësh dhe programim të nxjerrë nga makinat e garave Vantage GT4 të markës.
Megjithatë, më interesante sesa shifrat e performancës është përkushtimi i fortë i Valen ndaj peshës së lehtë dhe papërpunueshmërisë.
I gjithë karroceria është bërë nga fibra karboni, me një pjesë të përparme të mprehur, vija anësore këndore dhe një difuzor agresiv në pjesën e pasme që i lë të ekspozuara gomat e pasme me seksion 325 të makinës.
Valen madje humbet xhamin e pasmë për kursime të mëtejshme në peshë. Në total, Aston Martin pretendon një kursim peshe deri në 110 kg krahasuar me platformën e saj kryesore V12, e cila mbështet Vanquish.
Kjo shifër përfshin një kursim peshe prej 16.9 kg nga një paketë opsionale e lehtë pezullimi me krahë pezullimi prej alumini të përpunuar, nyje dhe bulona shasie titaniumi.
Për të zvogëluar peshën pa sustë, Valen vesh fellne magnezi 21 inç mbi frena karbon-qeramike.
Për t'i dhënë fund vrazhdësisë dhe teatrit, pjesa qendrore e Valen mund të jetë sistemi i tij i shkarkimit prej titaniumi.
I projektuar posaçërisht për këtë makinë, Aston pretendon se është 50 përqind më i zhurmshëm se sistemi i Vanquish, kur matet nga pjesa e jashtme e makinës.
Arritja e kësaj duke përmbushur rregulloret e rrepta të zhurmës në Evropë ishte një sfidë. Aston thotë se inxhinierët e saj u përqendruan në rritjen e zhurmës në RPM të ulëta dhe aplikime të gazit, në vend që ta akordonin atë për të qenë më i zhurmshëm me gaz të plotë.
Me fjalë të tjera, kjo makinë do të jetë me të vërtetë e zhurmshme duke lëvizur nëpër Londër ose Beverly Hills.
Për të maksimizuar zhurmën brenda kabinës, Aston e drejton shkarkimin direkt poshtë dhe pas ulëseve të shoferit dhe pasagjerit, dhe del nga pjesa e pasme e makinës si poshtë parakolpit ashtu edhe në mes të pjesës së pasme, pranë dritave të pasme.
Kjo është e pazakontë për një makinë me motor përpara, dhe i jep Valen një pamje të papërfunduar dhe të papërfunduar.
Duke folur për brendësinë e Valen, ekziston një konsol qendror i ri, më i hollë që është i pjerrët drejt shoferit.
Klientët kanë mundësi të zgjedhin midis ulëseve të reja të rregullueshme Sport Plus të Aston ose kovave të lehta prej karboni, dhe opsionet e shumta të personalizimit të Q sigurojnë që ata të mund të zgjedhin nuanca lëkure dhe zbukurime sipas dëshirës së tyre.
Aston Martin nuk jep një çmim të saktë për Valen, por vlerëson se makina do të fillojë rreth 2,000,000 dollarë para se të përfshijë opsionet e personalizuara të Q. Do të ndërtojë vetëm 150 Valen, kështu që nëse dëshironi një, veproni shpejt. /Telegrafi/