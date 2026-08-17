Lamborghini Revuelto SV: më i fuqishëm - agresiv dhe pa synim për rekord në Nürburgring
Lamborghini ka zbuluar detaje të reja për Revuelto SV, versionin më sportiv dhe më të orientuar drejt pistës të modelit aktual V12 të kompanisë italiane.
Edhe pse makina sjell më shumë fuqi, aerodinamikë të avancuar dhe teknologji të reja në pezullim, Lamborghini ka bërë të ditur se nuk planifikon të luftojë për një rekord xhiroje në pistën legjendare Nürburgring.
Revuelto SV ndjek traditën e modeleve të mëparshme të markës me emërtimin SV, të cilat janë krijuar për të ofruar performancë më të lartë dhe sjellje më agresive në pistë. Megjithatë, këtë herë Lamborghini ka zgjedhur një tjetër pistë për të demonstruar potencialin e makinës.
Në materialet zyrtare të prezantimit, Revuelto SV shfaqet duke xhiruar në Hockenheimring të Gjermanisë. Drejtori i linjës së produktit Revuelto, Alessandro Farmeschi, konfirmoi se Lamborghini nuk po përgatitet për të vendosur një rekord të ri në Nürburgring.
“Nuk është ky synimi ynë. Ne e përdorim Nürburgring për testime”, deklaroi Farmeschi, duke shpjeguar se Hockenheimring është zgjedhur për t'u dhënë klientëve një pikë reference që mund të jetë më e lehtë për t'u përsëritur prej tyre.
Ndryshimi nuk është i vogël. Hockenheimring ka një konfigurim prej rreth 4.5 kilometrash, ndërsa pista e plotë e Nürburgringut është rreth 20.8 kilometra e gjatë.
Për më tepër, karakteri i Hockenheimring konsiderohet më i kapshëm për drejtuesit që nuk kanë përvojë të madhe në pista profesionale, transmeton Telegrafi.
Megjithatë, vendimi i Lamborghini është disi befasues, sidomos duke pasur parasysh historinë e markës në Nürburgring. Aventador SVJ dhe Huracán Performante kanë vendosur më parë rekorde në këtë pistë, duke e bërë Nürburgring një pjesë të rëndësishme të historisë së modeleve më ekstreme të Lamborghini.
Në vend të kësaj, Lamborghini ka zgjedhur të nxjerrë në pah një rezultat të jashtëzakonshëm në Hockenheimring. Kompania deklaroi se Revuelto SV realizoi më 6 gusht një xhiro në konfigurimin Grand Prix të pistës për vetëm 1 minutë e 41.6 sekonda, duke e cilësuar atë si xhiron më të shpejtë të realizuar nga një makinë sportive prodhimi në Hockenheimring.
Megjithatë, ekziston një detaj i rëndësishëm. Mercedes-AMG One ka realizuar në të njëjtën pistë një kohë prej 1 minute e 38.6 sekondash në vitin 2022, pra dukshëm më shpejt se Revuelto SV.
Lamborghini ka sqaruar se pretendimi i saj lidhet specifikisht me kategorinë “super sports car”, ndërsa AMG One konsiderohet një hypercar me prodhim shumë të kufizuar, teknologji dhe pozicionim në treg krejtësisht të ndryshëm.
AMG One më pas vendosi edhe një rekord të ri në Nürburgring në vitin 2024, duke e bërë rivalitetin hipotetik me Lamborghini edhe më interesant.
Pavarësisht kësaj, Revuelto SV nuk duket se është projektuar vetëm për të ndjekur rekorde në pista. Lamborghini ka investuar në mënyrë të konsiderueshme në aerodinamikë, pezullim dhe menaxhimin e fuqisë, duke synuar që makina të jetë më e shpejtë dhe më e kontrollueshme në kushte të ndryshme drejtimi.
Dhe kjo mund të jetë pikërisht arsyeja pse Hockenheimring është më i përshtatshëm për mesazhin që Lamborghini dëshiron të përcjellë: një pistë ku pronarët e Revuelto SV mund të kenë mundësi reale ta testojnë performancën e makinës.
Në fund, edhe pse një duel mes Lamborghini Revuelto SV dhe Mercedes-AMG One në Nürburgring do të ishte spektakël i garantuar, aktualisht duket se Lamborghini nuk ka ndërmend ta ndjekë këtë rrugë.
Megjithatë, për blerësit e pasur që kërkojnë një supermakinë V12 të orientuar drejt performancës, Revuelto SV premton të jetë një prej modeleve më të veçanta të Lamborghini-t në vitet e ardhshme. /Telegrafi/