Rikthehet Mitsubishi Pajero: SUV-i legjendar vjen më i madh, më luksoz dhe gati për terren të vështirë
Mitsubishi Pajero po rikthehet në treg me një gjeneratë krejtësisht të re, duke kombinuar përmasat e mëdha, luksin modern dhe aftësitë serioze jashtë rruge.
Edhe pse Mitsubishi thotë se dizajni është frymëzuar nga gjeneratat e mëparshme, Pajero i ri ka pak të përbashkëta vizuale me paraardhësit. Në vend të kësaj, ai zhvillon gjuhën moderne të dizajnit të modeleve si Destinator dhe Xforce, por me parafango më të theksuar, grilë më imponuese dhe mbrojtje të fuqishme të pjesës së poshtme.
Hapat anësorë, baltoret e mëdha dhe pezullimi me lëvizje të gjatë tregojnë se bëhet fjalë për një 4x4 të vërtetë, dhe jo thjesht për një SUV me pamje aventureske, transmeton Telegrafi.
Pajero i ri është 4.92 metra i gjatë, 1.925 metra i gjerë dhe 1.91 metra i lartë, me bazë rrotash prej 2.87 metrash. Hapësira nga toka është 230 milimetra, ndërsa këndet e terrenit janë projektuar për ta lejuar automjetin të përballet me sipërfaqe të vështira.
Brenda, Mitsubishi ka bërë një hap të madh drejt luksit. Kabina me tre rreshta ofron shtatë vende, ndërsa rreshti i dytë mund të rrëshqasë 15 centimetra dhe të paloset për të krijuar më shumë hapësirë për bagazhe ose për të lehtësuar hyrjen në rreshtin e tretë.
Versioni më i pasur përdor lëkurë në pjesën më të madhe të kabinës, ndërsa pajisjet përfshijnë dy ekrane 14.3-inç, sistem audio Yamaha me 12 altoparlantë, klimë automatike me tri zona, sedilje me ngrohje për rreshtin e dytë dhe xhama të dyfishtë për një kabinë më të qetë.
Pajero rikthen edhe Multi Meter, por këtë herë në formë dixhitale në ekranin qendror. Sistemi tregon këndet e pjerrësisë dhe rrotullimit, lartësinë, drejtimin me busull dhe shpërndarjen e çift-rrotullimit mes anës së majtë dhe të djathtë.
Në bazë të modelit qëndron një shasi me kornizë të veçantë (ladder-frame), e përbashkët me pickup-in Triton, por Mitsubishi thotë se është bërë dukshëm më e ngurtë falë përdorimit më të madh të çelikut me rezistencë të lartë.
Pezullimi përfshin një konfigurim me double-wishbone përpara dhe bosht të pasëm rigid me pesë lidhje, një kombinim që synon të ofrojë stabilitet në autostradë dhe aftësi të larta në terren.
Për drejtimin në të gjitha kushtet, Pajero përdor sistemin Super-All Wheel Control (S-AWC), i cili koordinon sistemin 4WD, Active Yaw Control, kontrollin e stabilitetit dhe tërheqjes, si dhe ABS-in.
Këto sisteme punojnë vazhdimisht për të shpërndarë fuqinë dhe frenimin në rrotat individuale, duke e bërë automjetin më të qëndrueshëm dhe më të parashikueshëm në rrugë të rrëshqitshme apo në terren të vështirë.
Me 23 centimetra hapësirë nga toka, kënd afrimi prej 30.4 gradësh, kënd thyerjeje 22.6 gradësh dhe kënd largimi 25.8 gradësh, Pajero është projektuar të largohet seriozisht nga asfalti.
Mitsubishi gjithashtu ka ruajtur një shpërndarje peshe 52:48 dhe ka përdorur pezullim me lëvizje të gjatë për të mbajtur rrotat në kontakt me terrenin edhe në sipërfaqe shumë të pabarabarta. Dhe rikthimi i Pajero-s mund të jetë vetëm fillimi.
Mitsubishi synon ta shndërrojë emrin Pajero në një familje të tërë modelesh, me të paktën dy SUV më të vegjël dhe të aftë për terren që pritet të pasojnë.
Strategjia ngjan me atë të Toyota-s me Land Cruiser, Land Rover me Defender dhe Mercedes-Benz me familjen G-Class.
Pra, Pajero nuk po rikthehet thjesht si një model i ri. Mitsubishi po tenton ta rikthejë një emër legjendar si një markë të fuqishme brenda botës së SUV-ve aventureske. /Telegrafi/