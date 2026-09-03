Bentley Torcal, SUV-i elektrik që synon të bëhet vetura më e fuqishme në historinë e markës
Bentley po përgatitet të hyjë në një epokë të re, dhe këtë herë me një SUV tërësisht elektrik që premton të jetë modeli më i fuqishëm dhe me përshpejtimin më të shpejtë që është prodhuar ndonjëherë në fabrikën e kompanisë në Crewe.
I pagëzuar Torcal, modeli i ri do të jetë SUV-i i parë plotësisht elektrik i Bentley-t. Ai pritet të dalë si model i vitit 2028, ndërsa shitjet në Shtetet e Bashkuara mund të nisin që në vitin 2027, transmeton Telegrafi.
Shifrat zyrtare të plota ende nuk janë zbuluar, por të dhënat e deritanishme tregojnë se Torcal mund të tejkalojë edhe Continental GT Speed, i cili aktualisht zhvillon 771 kuaj fuqi dhe përshpejton nga 0 në 60 mph për vetëm 3.1 sekonda.
Sipas raportimeve, sistemi me dy motorë elektrikë i Torcal mund të prodhojë më shumë se 838 kuaj fuqi dhe rreth 738 lb-ft çift rrotullues. Bentley synon gjithashtu një autonomi deri në 373 milje, sipas ciklit WLTP.
Por performanca nuk mbaron këtu. SUV-i pritet të mbështesë karikim të shpejtë DC deri në 400 kW, me mundësinë për të shtuar rreth 100 milje autonomi në vetëm shtatë minuta. Karikimi nga 10 në 80 për qind parashikohet të zgjasë më pak se 20 minuta.
Bentley e përshkruan filozofinë e Torcal si “fuqi pa mundim” – një përshpejtim ekstrem që, sipas markës, duhet të ndihet i qetë dhe elegant, jo brutal.
Brenda kabinës, luksit tradicional të Bentley-t do t’i bashkohet teknologjia moderne. Torcal do të ketë një ekran të lakuar dhe një sistem të quajtur Curation Engine, i cili përshtat ndriçimin, temperaturën dhe sistemin audio sipas mënyrës së zgjedhur, përfshirë Bentley Mode, Comfort Mode dhe Sport Mode.
Për të kompensuar mungesën e zërit karakteristik të motorëve V8, Bentley ka zhvilluar edhe Bentley Dynamic Symphony, një shtresë tingulli të sintetizuar e krijuar në bashkëpunim me muzikantë.
Premiera e plotë publike e Torcal është planifikuar për 23 shtator 2026 në Londër, ku pritet të zbulohen edhe specifikat përfundimtare të modelit.
Ky SUV shënon fillimin e një kapitulli të ri për Bentley-n, në një kohë kur marka po përgatitet të largohet gradualisht nga motorët me djegie të brendshme.
Megjithatë, pyetja më e madhe mbetet nëse klientët tradicionalë të Bentley-t do ta pranojnë një SUV elektrik me të njëjtin entuziazëm si modelet ikonike me motorë V8 dhe W12.
Për momentin, Bentley premton tre gjëra: fuqinë më të madhe, përshpejtimin më të shpejtë dhe luksin tipik të markës – por tani, me energji elektrike.