Brabus prezanton “bishën” e re me 1,000 kuaj fuqi: vetëm 77 ekzemplarë në të gjithë botën
Brabus ka ngritur edhe më tej standardin e luksit dhe performancës me Bodo Cabriolet, një supermakinë spektakolare me çati të hapur, 1,000 kuaj fuqi dhe një prodhim të kufizuar në vetëm 77 ekzemplarë në mbarë botën.
Modeli i ri u prezantua më 14 gusht në eventin prestigjioz The Quail, gjatë aktiviteteve automobilistike në Monterey, Kaliforni. Bodo Cabriolet është versioni me çati të hapur i modelit ekstrem Bodo Hyper-GT, por vjen me një karroceri tërësisht të re prej fibrash karboni dhe një motor V12 të modifikuar në mënyrë të thellë nga Brabus.
Në thelb të kësaj makine qëndron arkitektura e Aston Martin Vanquish Volante, por pjesa më e madhe e automjetit është transformuar nga kompania gjermane e specializuar në automjete luksoze dhe me performancë të lartë, transmeton Telegrafi.
Nën kofanon e gjatë prej fibrash karboni ndodhet një motor V12 5.2-litërsh me dy turbo, i vendosur në pozicionin front-mid. Brabus ka ndërhyrë në komponentët mekanikë dhe elektronikë të motorit, duke e çuar fuqinë në plot 1,000 kuaj fuqi dhe çift rrotulluesin në 885 lb-ft, ose rreth 1,200 Nm.
Fuqia transmetohet në rrotat e pasme përmes një transmisioni automatik me tetë shpejtësi dhe një diferenciali me rrëshqitje të kufizuar.
Shifrat e performancës janë po aq mbresëlënëse sa pamja. Brabus deklaron se Bodo Cabriolet përshpejton nga 0 në 100 kmh në vetëm 3 sekonda, ndërsa shpejtësia maksimale elektronike është e kufizuar në rreth 359 km/h.
Makina arrin 100 km/h në rreth tre sekonda dhe, sipas të dhënave të prodhuesit, mund të përshpejtojë deri në 300 km/h në vetëm 23.9 sekonda.
Por performanca nuk është e vetmja gjë që e bën Bodo Cabriolet të jashtëzakonshëm. Karroceria është ndërtuar tërësisht nga fibra karboni, duke përdorur teknologjinë pre-preg në fabrikën e Brabus në Bottrop të Gjermanisë. Pavarësisht përmasave të mëdha dhe motorit V12, pesha e thatë është rreth 1,774 kilogramë.
Automjeti është 5.06 metra i gjatë, rreth 2.03 metra i gjerë dhe 1.30 metra i lartë, duke i dhënë një prezencë shumë më tepër të ngjashme me një hyper-GT sesa me një supermakinë kompakte.
Dizajni aerodinamik është po aq agresiv. Bodo Cabriolet përdor rrota Brabus Monoblock Z-GT 22-inç, ndërsa paketa aktive aerodinamike përfshin një spoiler të përparmë prej karboni dhe një krah të pasmë që mund të zgjatet në mënyrë elektrike.
Çmimi është po aq ekskluziv sa vetë makina. Bodo Cabriolet nis nga 1,077,000 euro, pa llogaritur taksat dhe personalizimet e mundshme. Për një automjet të ndërtuar sipas porosisë individuale, çmimi mund të rritet ndjeshëm në varësi të specifikimeve të klientit.
Dhe pikërisht ekskluziviteti është një prej elementeve kryesore të këtij projekti. Do të prodhohen vetëm 77 makina Bodo, ku ky numër ndahet mes versionit Cabriolet dhe atij Coupe. Kjo e bën versionin me çati të hapur edhe më të rrallë.
Brabus e përshkruan Bodo Cabriolet si një supermakinë të ndërtuar tërësisht sipas porosisë, ku çdo detaj mund të përshtatet sipas dëshirave të klientit. Drejtori ekzekutiv i kompanisë, Constantin Buschmann, e ka përshkruar projektin si një makinë të krijuar në çdo detaj sipas mënyrës se si ai vetë do të dëshironte ta drejtonte.
Në këtë mënyrë, Brabus nuk synon thjesht të krijojë një tjetër supermakinë me shifra të jashtëzakonshme. Bodo Cabriolet është një kombinim i luksit ekstrem, ndërtimit artizanal, teknologjisë së fibrave të karbonit dhe performancës së një motori V12.
Me vetëm 77 ekzemplarë, 1,000 kuaj fuqi, shpejtësi maksimale prej 359 km/h dhe një çmim fillestar mbi një milion euro, Brabus Bodo Cabriolet hyn drejtpërdrejt në kategorinë e automjeteve më të rralla dhe më të shtrenjta të prodhuara sot.
Nëse ekziston një mënyrë për ta përshkruar këtë makinë me pak fjalë, ajo është: një Aston Martin i transformuar në një përbindësh Brabus, me çatinë e hequr dhe fuqinë e ngritur në ekstrem. /Telegrafi/