Jensen rikthehet fuqishëm: Interceptor GTX sjell 960 kuaj fuqi dhe mund të arrijë deri në 1,200
Jensen është rikthyer dhe nuk ka zgjedhur një mënyrë të zakonshme për të bërë hyrjen e saj të re në botën e makinave sportive.
Marka britanike ka prezantuar Interceptor GTX 2026, një makinë ekstreme për pistë që shërben si paralajmërim për rikthimin e saj me një gjeneratë të re modelesh rrugore.
Interceptor GTX zhvillon 960 kuaj fuqi në konfigurimin standard, ndërsa Jensen thotë se motori mund të arrijë deri në 1,200 kuaj fuqi dhe më shumë se 1,100 lb-ft çift rrotullues, transmeton Telegrafi.
Në zemër të makinës ndodhet një V8 i kompresuar 6.8-litërsh nga General Motors, por motori është modifikuar në mënyrë kaq të thellë sa më pak se 20 për qind e komponentëve origjinalë kanë mbetur.
Motori është rindërtuar nga Late Model Engine në Teksas, me koka cilindrash të përpunuara CNC, valvula titani dhe komponentë të nivelit të motorsportit, ndërsa menaxhimi elektronik kryhet nga MoTeC.
Fuqia transmetohet te rrotat e pasme përmes një kambioje gjashtëmarshëshe sekuenciale Samsonas Motorsport, ndërsa një diferencial Wavetrac dhe bosht kardanik prej fibrash karboni kompletojnë sistemin e transmetimit.
Edhe pjesa tjetër e makinës është ndërtuar me fokus te performanca. GTX përdor shasi alumini, suspension me dy krahë në të dy akset dhe amortizatorë Nitron të rregullueshëm në tri nivele. Frenimi realizohet nga një sistem AP Racing, ndërsa rrotat 20-inç prej alumini të farkëtuar janë të veshura me goma Michelin Pilot Sport.
Por Interceptor GTX nuk është thjesht një makinë me motor të fuqishëm. Aerodinamika luan një rol të madh, me spoiler të pasëm të rregullueshëm që mund të gjenerojë deri në 100 kg forcë shtypëse, i kombinuar me splitterin e përparmë dhe dyshemenë e sheshtë.
Brenda kabinës, GTX është praktikisht një makinë garash: kafaz sigurie sipas standardeve FIA, sedilje garash Tillett prej fibrash karboni, rripa sigurie me gjashtë pika, fikës zjarri dhe instrumentacion MoTeC. Alcantara dhe qepjet portokalli sjellin një dozë luksi në këtë ambient ekstrem.
Megjithatë, GTX është vetëm fillimi. Jensen thotë se rreth 80 për qind e dizajnit të jashtëm të këtij modeli do të kalojë edhe te makinat e ardhshme të destinuara për rrugë.
Marka planifikon të ofrojë dy versione të Interceptor për përdorim të përditshëm: GTR, më i orientuar drejt performancës, dhe GT, më luksoz. Ndryshe nga GTX, këto modele do të përdorin transmisione më tradicionale, përfshirë një manual me skemë H dhe një automatik të plotë.
Tani Interceptor GTX do t'i nënshtrohet një programi të gjerë testimesh, ndërsa Jensen do të vazhdojë zhvillimin e modeleve të saj të reja. Kompania ende nuk ka bërë të ditur çmimin, numrin e prodhimit apo datën e fillimit të prodhimit. /Telegrafi/