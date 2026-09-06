Bugatti refuzon tingullin artificial, V16 i ri do të jetë “i papërpunuar dhe i egër”
Bugatti i ka dhënë lamtumirën motorit legjendar W16, por jo konfigurimit me 16 cilindra.
Në vend të tij, Tourbillon sjell një V16 gjigant atmosferik, ndërsa marka franceze premton se tingulli i tij do të jetë tërësisht autentik – pa zë artificial të krijuar përmes altoparlantëve.
Pas më shumë se dy dekadash, motori W16 që debutoi me Veyron dhe vazhdoi me Chiron ka dalë përfundimisht nga prodhimi.
Mistral-i i fundit shënoi fundin e një epoke për motorin që u bë simbol i performancës ekstreme të Bugatti, transmeton Telegrafi.
Por marka nuk hoqi dorë nga 16 cilindrat. Tourbillon përdor një motor të ri atmosferik 8.3-litërsh V16, të zhvilluar në bashkëpunim me Cosworth. Motori prodhon rreth 1,000 kuaj fuqi dhe rrotullohet deri në 9,000 rpm.
Sfida për inxhinierët nuk ishte vetëm të ndërtonin një motor kaq të madh, por edhe t'i jepnin atij një tingull karakteristik, duke respektuar njëkohësisht rregullat moderne për zhurmën e automjeteve.
Bugatti thotë se nuk ka përdorur zgjidhje artificiale, si transmetimi i tingullit të motorit përmes altoparlantëve.
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Në vend të kësaj, inxhinierët kryen mijëra simulime të sistemeve të marrjes së ajrit dhe shkarkimit për të gjetur ekuilibrin mes performancës, komoditetit dhe karakterit mekanik.
Rezultati është një tingull që marka nuk synon ta bëjë domosdoshmërisht “të pastër”. Përkundrazi, Bugatti dëshironte të ruante një karakter më të ashpër dhe mekanik.
Sipas inxhinierëve të kompanisë, motorët Bugatti nuk kanë qenë kurrë të njohur për një tingull krejtësisht të pastër. Për këtë arsye, karakteri “i papërpunuar dhe i egër” është ruajtur si një nga elementet kryesore të V16 të ri.
Megjithatë, sfida më e madhe ishte të ruhej ky karakter pa tejkaluar kufijtë e lejuar për homologim. Në testet përkatëse, automjeti duhet të qëndrojë brenda një kufiri maksimal prej 72 decibelësh.
Dhe këtu gjërat bëhen edhe më interesante: nuk matet vetëm zhurma e motorit.
Mikrofonat regjistrojnë tingullin e të gjithë automjetit, duke përfshirë zhurmën e gomave, karrocerisë dhe elementeve aerodinamike.
Kjo është veçanërisht e rëndësishme për Tourbillon, pasi aerodinamika aktive e makinës mund të krijojë vetë zhurmë të konsiderueshme.
Edhe kushtet atmosferike ndikojnë në rezultat. Temperatura dhe shpejtësia e erës duhet të jenë brenda kufijve të përcaktuar dhe madje një shpërthim i papritur ere mund ta bëjë testin të pavlefshëm.
Kështu, Bugatti po përpiqet të bëjë diçka gjithnjë e më të rrallë në industrinë moderne të automobilave: të ruajë emocionin e një motori të madh me djegie të brendshme, pa e zëvendësuar zërin e tij me një efekt artificial.
W16 mund të jetë larguar, por me V16-n e Tourbillon, Bugatti duket se dëshiron ta bëjë epokën e re edhe më të zhurmshme, më mekanike dhe më autentike. /Telegrafi/