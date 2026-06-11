Vetura e parë elektrike e prodhuar në Meksikë ka gjashtë vende dhe kushton 8,600 dollarë
Meksika ndërton makina për pjesën më të madhe të botës, duke strehuar fabrika për disa nga prodhuesit më të mëdhenj të makinave në planet, megjithatë pothuajse asnjë markë vendase nuk ka dalë ndonjëherë nga vendi.
Olinia Uno e re synon ta ndryshojë këtë. Si modeli i parë nga marka e parë e automjeteve elektrike e Meksikës, ajo mban peshën e tronditjes së skenës së mobilitetit të vendit, transmeton Telegrafi.
Uno është një makinë kompakte me gjashtë vende e projektuar në Meksikë dhe, me mbështetjen e qeverisë federale, është ndërtuar edhe atje.
Nuk po ndjek automjetet elektrike konvencionale të konsumatorëve. Në vend të kësaj, ajo pozicionohet si një zëvendësim për motoçikletat dhe taksitë me tre rrota që mbushin rrugët e vendit.
Në vend që të përqendrohet në udhëtime të gjata dhe udhëtime rrugore, Uno është shumë më i përshtatshëm për shërbimet e taksive të kilometrazhit të fundit.
Është e pajisur me një paketë të vogël baterie litium-hekur fosfat 14.7 kWh që vë në lëvizje një motor të vetëm elektrik me një fuqi të vogël prej 17 kf (13 kW).
Nëse ndonjë shofer është mjaftueshëm i guximshëm për t'i dhënë shpejtësinë automjetit, ai do të arrijë shpejtësinë maksimale prej vetëm 50 km/orë.
Çmimi i përballueshëm duhet të jetë një pjesë kyçe e atraktivitetit të automjetit. Uno fillon nga vetëm 150,000 peso, ose pak më pak se 8,600 dollarë.
Olinia pretendon se ndërsa një taksi limuzinë konvencionale me motor ICE mund të kushtojë deri në 2.4 peso (0.14 dollarë) për kilometër dhe një taksi motoçikletë deri në 1.18 peso (0.07 dollarë) për kilometër, Uno do të kushtojë vetëm 0.50 peso (0.03 dollarë) për kilometër.
I lidhur në një prizë shtëpiake 220 volt, ai karikohet në rreth katër orë, ideale për t'u mbushur gjatë natës dhe për ta pasur gati në mëngjes. Rrezja e drejtimit është e kufizuar në 100 km.
Sipas Olinia, automjeti është perfekt për "udhëtime të shkurtra në grup, ndalesa të shpeshta, njerëz që vijnë e shkojnë me çanta, fëmijë dhe të rritur të moshuar".
Përfshin shumë doreza kapëse brenda dhe në pjesën e jashtme, dhe falë dyerve të pasme në stilin e një karroce, mund të përshtatet edhe për një përdorues karroce me rrota pa pasur nevojë të modifikohet.
Presidentja meksikane Claudia Sheinbaum ngiste një prototip të Uno-s në skenë gjatë premierës botërore të automjetit në bazën ushtarake Santa Lucia. Dizajni sigurisht që nuk është për t'u prekur zemrat, por të paktën duket i përshtatshëm për qëllimin. /Telegrafi/