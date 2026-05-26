Lotus Emira 420 Sport i ri, me çmim prej 120,00 euro - është Lotus Emira më i fuqishëm i ri
Ky është Lotus Emira 420 Sport i ri. Shtimi i emrit 'Sport' në një makinë sportive duket pak i panevojshëm, por pjesa 420 është e rëndësishme: merr 420 PS - domethënë 416 kuaj fuqi - duke e bërë atë Lotus Emira më të fuqishme që mund të blini tani.
Kjo është më shumë se Emira e nivelit fillestar 2.0 litra me turbo... 'Turbo' (360 kuaj fuqi), dhe më shumë se 400 kuaj fuqi që ofrohen nga motori 2.0 litra Turbo SE, ose motori 3.5 litra me superkomprim V6 i… V6 SE, transmeton Telegrafi.
Këto gjashtëmbëdhjetë kuaj fuqi shtesë AMG e ndihmojnë këtë makinë sportive të quajtur 420 Sport të përshpejtojë nga 0-100 kmh më shpejt - 3.9 sekonda - dhe të arrijë maksimumin edhe më lart, deri në 300 kmh.
Ekziston një ndërrues me tetë shpejtësi, që do të thotë se shansi juaj i vetëm për të marrë një Emira manuale mbetet ai V6.
Lotus ka shtuar lehtësi nëpërmjet një 'Pakete Trajtimi të Lehtë' opsionale e cila, përsëri, për një makinë sportive të lehtë të projektuar për të ndjerë një manovrim të mirë... po.
Sidoqoftë, kjo Paketë Trajtimi opsionale merr amortizatorë Multimatic me dy drejtime të rregullueshëm, ulet plot 5 mm më poshtë, përmban një sistem shkarkimi të ri titaniumi, bateri litium-jon, komponentë me fibra karboni dhe diçka për të regjistruar se sa shpejt (ose ngadalë) jeni në një pistë.
Diku tjetër, Lotus e ka rafinuar makinën sportive Emira 420 Sport nëpërmjet komponentëve të rinj të karrocerisë të projektuar për të manipuluar më mirë ajrin përreth saj: vrima të reja ajri, një ndarës i ri i përparmë, pragje më të mëdha, një spoiler buzësh dhe një derë të pasme me grila.
Ka numra të bashkangjitur në atë se sa përmirëson rrjedhën e ajrit. Mund t'ju interesojë, por mund t'ju interesojë më shumë që këto shtesa "referojnë në mënyrë delikate" gjëra të vjetra si Esprit Turbo.
Ka më shumë gjëra opsionale, duke përfshirë mundësinë për të shtuar shumë më tepër fibra karboni në pjesën e jashtme të makinës, rrota të ndryshme, ngjyra të reja dhe një panel çati xhami të ngjyrosur që hiqet, i disponueshëm për herë të parë.
“Amortizatorë të rregullueshëm, forcë e shtuar poshtë, reagime më të mprehta, rrotullim i reduktuar – çdo detaj i projektuar me obsesivitet për ta vënë shoferin në kontroll më të madh”, tha Gavan Kershaw, eksperti i manovrimit të Lotus Cars.
Do të paguani për një kontroll të tillë, mbani mend – 420 Sport fillon nga 105,900 funte. /Telegrafi/