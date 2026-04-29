MINTI ndan mbi 2.6 milionë euro për zhvillimin e Parkut Industrial në Lipjan
Ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, Mimoza Kusari-Lila, ka nënshkruar marrëveshje me kryetarin e Komunës së Lipjanit, Imri Ahmeti, për përkrahjen e projektit dhe vazhdimin e punimeve në Parkun Industrial në Lipjan.
Sipas ministres, kjo marrëveshje parasheh mbështetje financiare në vlerë prej 2,672,554.61 euro për ndërtimin e infrastrukturës fizike të parkut, në kuadër të fazës së pestë të projektit, duke e cilësuar këtë si një hap të rëndësishëm drejt zhvillimit ekonomik dhe krijimit të mundësive të reja për bizneset dhe qytetarët e kësaj komune, si dhe për zhvillimin industrial të vendit në përgjithësi.
Referuar njoftimit të MINTI-it, ministrja theksoi se gjatë vizitës së saj të mëhershme në Lipjan ka parë nga afër potencialin që ofron ky park, i cili shtrihet në një sipërfaqe prej 56 hektarësh dhe tashmë ka biznese operative, përfshirë edhe një që eksporton produktet e veta në tregun amerikan.
Ajo bëri të ditur se punimet në park do të vazhdojnë me intensitet, ndërsa angazhimi i ministrisë mbetet për ta shndërruar këtë hapësirë në një qendër të rëndësishme industriale. /Telegrafi/