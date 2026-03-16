Vrasja në Gjakovë, viktima është xhaxhai i Elijona Binakaj
Krismat e armëve të zjarrit kanë alarmuar mëngjesin e sotëm qytetin e Gjakovës, ku një person ka mbetur i vrarë ndërsa një tjetër është plagosur rëndë.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 05:20 në rrugën “Vëllezërit Frashëri”. Sipas të dhënave fillestare, viktima është Rasim Binakaj, 38-vjeçar, i cili ka humbur jetën si pasojë e plagëve të marra nga të shtënat me armë zjarri.
Si i dyshuar për këtë rast përmendet N.Z., pronari i lokalit “My Place”. Ai dyshohet se ka qenë i përfshirë në incident dhe, pas ngjarjes, është larguar nga vendi i ngjarjes në drejtim të panjohur.
Me urdhër të prokurorit, trupi i pajetë i Rasim Binakajt është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për kryerjen e obduksionit, ndërsa policia është vënë në kërkim të të dyshuarit.
Ndërkohë, viktima Rasim Binakaj raportohet të jetë xhaxhai i Elijona Binakaj, ish-finalistes së Big Brother VIP Kosova 4.
Deri më tani, Elijona Binakaj nuk ka bërë ende ndonjë reagim publik lidhur me ngjarjen e rëndë.
Si pasojë e të shtënave me armë zjarri, 38-vjeçari ka marrë plagë vdekjeprurëse, ndërsa i plagosur ka mbetur edhe vëllai i tij. /Telegrafi/