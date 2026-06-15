Vinicius Jr i jep Real Madridit arsye për të përshpejtuar rinovimin e kontratës së tij
Vinicius Junior vazhdon t’i japë arsye Real Madridit për ta konsideruar si një nga shtyllat kryesore të projektit të ardhshëm.
Sulmuesi brazilian ishte vendimtar në barazimin 1-1 të Brazilit ndaj Marokut në Kupën e Botës 2026, duke realizuar golin e vetëm për kombëtaren e tij në një moment kur e ardhmja e tij në “Santiago Bernabeu” vazhdon të jetë objekt diskutimesh.
Pas ndeshjes, Vinicius dërgoi një mesazh të qartë lidhur me rinovimin e kontratës me klubin madrilen. Ai bëri të ditur se bisedimet për të ardhmen e tij do t’i zhvillojë vetëm pas përfundimit të Botërorit, duke theksuar se aktualisht fokusi i tij i vetëm është kombëtarja e Brazilit.
Në Real Madrid, kjo deklaratë është pritur pozitivisht, sidomos duke parë paraqitjet e fundit të sulmuesit. Goli ndaj Marokut nuk ishte vetëm një moment individual brilant, por edhe një dëshmi e rolit të tij si lider në fushë.
Brazili hasi vështirësi gjatë takimit dhe kishte nevojë për një reagim të madh për të shmangur humbjen në ndeshjen hapëse të turneut. Pikërisht atëherë u shfaq Vinicius, duke marrë përgjegjësinë dhe duke rikthyer ekipin në lojë.
Burime pranë lojtarit vazhdojnë të insistojnë se braziliani është plotësisht i përkushtuar ndaj Real Madridit dhe se dëshira e tij është të vazhdojë karrierën në kryeqytetin spanjoll.
Në periudhën e fundit, ai ka treguar një pjekuri më të madhe si lojtar dhe lider. Te Brazili, ai nuk konsiderohet më vetëm një sulmues i rrezikshëm, por edhe një nga figurat kryesore të dhomës së zhveshjes. Ai kërkon topin në momentet e vështira, merr përgjegjësi dhe shfaq personalitet në ndeshjet me presion të lartë.
Real Madridi e vlerëson këtë evolucion të lojtarit, duke besuar se pjekuria e tij konkurruese mund të jetë po aq e rëndësishme sa golat dhe aftësitë teknike që e kanë bërë një nga futbollistët më të spikatur në botë.
Për klubin madrilen, rinovimi i Viniciusit mbetet një çështje me rëndësi të madhe strategjike. Drejtuesit janë të vetëdijshëm se ai është një nga emrat më të rëndësishëm të skuadrës dhe se çdo vendim për të ardhmen e tij do të ndikojë drejtpërdrejt në projektin afatgjatë të ekipit.
Nëse vazhdon me të njëjtin ritëm, ai do të ulet në tavolinën e negociatave me edhe më shumë forcë, ndërsa mesazhi që po dërgon është i qartë: Vinicius dëshiron të vazhdojë të shkruajë historinë e tij me fanellën e Real Madridit. /Telegrafi/