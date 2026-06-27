Video që bëri të qajë planeti: Babai përdori një tabelë taktike për t'ia përcjellë golin e Ronaldos djalit të tij të verbër
Futbolli ka pushuar prej kohësh të jetë thjesht një lojë, dhe videoja e fundit që përmbyti rrjetet sociale e vërteton këtë në mënyrë të përkryer.
Pamjet emocionuese të një babai që ndihmon të birin e tij të verbër të "shihte" dhe të përjetonte lojën nuk lanë askënd në botë indiferent.
Platforma e njohur sportive 433 ndau një video që mblodhi qindra mijëra pëlqime vetëm në pak orë dhe u bë një hit global.
Videoja tregon një djalë nga Irani i cili, pavarësisht se nuk mund ta shohë ekranin, "ndjek" ndeshjen me një emocion të jashtëzakonshëm. Për ta lejuar atë të ndiejë dinamikën e lojës dhe pasionin e shënimit të një goli, babai i tij shpiku një metodë të zgjuar dhe prekëse.
Në dyshemenë e dhomës së ndenjes, ai vendosi një tabelë të vogël taktike që përfaqëson terrenin. Gjatë sulmit, babai ia merr dorën djalit dhe e çon atë përgjatë tabelës, duke simuluar lëvizjen e topit, pasimet dhe veprimet në fushë.
Kulmi i videos ndodh kur Cristiano Ronaldo shënon një gol, dhe djali përjeton një shpërthim të pastër gëzimi, duke ndjerë pikërisht momentin kur topi kaloi vijën e portës.
"Kjo është dashuri e pastër. Një baba e ndihmon të birin e verbër të ndjekë ndeshjen Portugali-Uzbekistan duke përdorur një tabelë taktike për të drejtuar dorën e tij gjatë aksionit", thuhet në përshkrim të postimit.
𝐓𝐇𝐈𝐒 𝐈𝐒 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐖𝐇𝐎𝐋𝐄𝐒𝐎𝐌𝐄 🥹🇮🇷
A dad helps his blind son follow the Portugal vs Uzbekistan match by using a football tactics board to guide his hand through the action 🙏
𝑭𝑶𝑶𝑻𝑩𝑨𝑳𝑳. 💛 pic.twitter.com/OGtrlfNQ1N
— 433 (@433) June 26, 2026
Ky moment i bukur dashurie të pastër prindërore dhe zgjuarsie tregon se nuk ka pengesa kur bëhet fjalë për pasionin për sportin. Postimi mori mbi 360,000 pëlqime në kohë rekord, me komente mbështetëse dhe admirimi që vërshuan nga e gjithë bota.
Shumë tifozë të futbollit theksojnë se skena të tilla na kujtojnë se cili është në të vërtetë thelbi i sportit. Ndërsa miliarda shpenzohen për transferime dhe marketing, vlera e vërtetë e futbollit mbetet në fuqinë e tij për të bashkuar njerëzit, për të fshirë barrierat dhe për të krijuar kujtime të pathyeshme brenda familjes.
Është një kujtesë për të gjithë ne se çfarë është me të vërtetë e rëndësishme në jetë. /Telegrafi/