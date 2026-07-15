Vetëm dy kombëtare e kanë bërë më parë: Franca dështoi të shkruajë historinë ndaj Spanjës
Franca nuk arriti të bëhej kombëtarja e tretë në histori që përmbys një disavantazh të pësuar në pjesën e parë të një gjysmëfinaleje të Kupës së Botës. “Les Bleus” u mposhtën 2-0 nga Spanja, e cila dominoi ndeshjen dhe siguroi me meritë kualifikimin në finalen e Botërorit 2026.
Spanja kaloi në epërsi në minutën e 22-të me penalltinë e realizuar nga Mikel Oyarzabal, ndërsa Pedro Porro vulosi fitoren në minutën e 58-të. Skuadra e Didier Deschamps nuk arriti të gjente forcën për t'u rikthyer dhe u eliminua nga turneu.
Historia tregon se rikthime të tilla janë jashtëzakonisht të rralla. Deri më sot, vetëm dy kombëtare kanë arritur të kualifikohen në finale pasi kanë qenë në disavantazh në fund të pjesës së parë të një gjysmëfinaleje të Kupës së Botës.
2 - Only two sides have progressed from a FIFA World Cup semi-final having trailed at half time:
Argentina v Italy - 1990
Croatia v England - 2018
Uphill. pic.twitter.com/3z5fkurDXP
— OptaJoe (@OptaJoe) July 14, 2026
E para ishte Argjentina në Botërorin e vitit 1990, kur eliminoi Italinë me penallti pas barazimit 1-1. Më pas, Kroacia e përsëriti këtë arritje në vitin 2018, duke përmbysur Anglinë me rezultat 2-1 pas vazhdimeve.
Franca shpresonte t'i bashkohej këtij grupi ekskluziv, por Spanja nuk lejoi asnjë surprizë. Me një paraqitje të disiplinuar dhe dominuese, “La Roja” ruajti avantazhin deri në fund dhe siguroi biletën për finalen, ndërsa rekordi historik mbeti i pandryshuar. /Telegrafi/