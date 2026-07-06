Vendimi përfundimtar do t’i takojë Jose Mourinhos, Juventusi afër ta ‘rrëmbejë’ yllin e Realit
Juventusi nuk ka hequr dorë nga transferimi i Brahim Diaz dhe është i gatshëm të presë deri në ditët e fundit të afatit kalimtar për të provuar ta bindë Real Madridin ta lërë të lirë mesfushorin ofensiv.
Sipas raportimeve, trajneri Luciano Spalletti e ka identifikuar 26-vjeçarin si objektivin kryesor për repartin ofensiv, duke e konsideruar atë lojtarin ideal për t'i shtuar më shumë kreativitet dhe fantazi skuadrës.
Brahim Diaz ka rritur edhe më shumë vlerat e tij falë paraqitjeve të mira në Kupën e Botës 2026, ndërsa synimi i tij mbetet të fitojë një rol të rëndësishëm te Real Madridi nën drejtimin e Jose Mourinhos.
Megjithatë, konkurrenca e madhe në "Santiago Bernabeu" mund të ndikojë në të ardhmen e tij përpara mbylljes së merkatos.
Për këtë arsye, Juventusi pritet të presë deri në fund të muajit gusht për të kuptuar nëse Mourinho do t'i garantojë Diazit hapësirat që kërkon. Nëse kjo nuk ndodh, drejtuesit e klubit italian janë të gatshëm të shqyrtojnë kushtet financiare të një marrëveshjeje të mundshme.
Spalletti mbetet i bindur se Brahim Diaz ka cilësitë teknike dhe vizionin e nevojshëm për të ndryshuar lojën sulmuese të Juventusit dhe shpreson që klubi të arrijë ta transferojë atë./Telegrafi/