Juventusi hidhet në sulm për Lunin, Real Madridi merr një ofertë të papritur
Portieri ukrainas pëlqehet shumë nga gjiganti italian, i cili mund t’i drejtohet atij nëse dështon transferimi i objektivit të parë.
Juventusi e ka përfshirë Andriy Lunin në listën e alternativave për përforcimin e portës para fillimit të sezonit të ri.
Portieri 27-vjeçar i Real Madridit shihet si një opsion i rëndësishëm nga klubi italian, i cili aktualisht ka Zion Suzukin si prioritet kryesor.
Juventusi dëshiron ta zgjidhë çështjen e portierit brenda pak ditësh dhe synon të ketë qartësi për këtë pozicion para debutimit në kampionat më 23 gusht.
Lunin, alternativa e Juventusit nëse dështon Suzuki
Suzuki është aktualisht zgjedhja e parë e Juventusit. Portieri japonez është i hapur për një huazim në Torino, nëse përfundon transferimi i tij te PSG-ja nga Parma, por ende duhet të zgjidhen disa detaje mes palëve.
Nëse marrëveshja nuk realizohet, Lunin dhe Guglielmo Vicario mbeten në pritje si alternativa për klubin italian.
Megjithatë, pengesa kryesore për Juventusin është Real Madridi. Klubi spanjoll nuk ka dhënë sinjale se dëshiron të heqë dorë nga portieri ukrainas, ndërsa deri tani nuk është bërë e ditur as shuma që Juventusi do të ishte i gatshëm të ofronte për një huazim.
Kontrata e Lunin është një tjetër faktor që e favorizon Real Madridin. Ukrainasi rinovoi marrëveshjen më 13 shtator 2024, duke u lidhur me klubin deri më 30 qershor 2030. Për këtë arsye, madrilenët nuk janë nën presion për ta shitur gjatë kësaj vere.
Për më tepër, vullneti i vetë Lunin është të qëndrojë në Santiago Bernabeu dhe të vazhdojë aventurën me Real Madridin.
Vlera aktuale e tregut e Lunin vlerësohet rreth 12 milionë euro, ndërsa në periudhën kur pati më shumë hapësirë në formacionin e Real Madridit kishte arritur deri në 25 milionë euro.
Sezoni më i rëndësishëm i karrierës së tij mbetet ai 2023/24, kur dëmtimi i Thibaut Courtois i dha mundësinë të luante rregullisht dhe të fitonte garën për vendin e titullarit ndaj Kepa Arrizabalagas.
Në atë sezon, Real Madridi triumfoi në La Liga dhe Ligën e Kampionëve, ndërsa Lunin luajti një rol të rëndësishëm në rrugëtimin drejt trofeut evropian.
Një nga momentet më të paharrueshme erdhi në çerekfinalen ndaj Manchester Cityt.
Pas barazimit 1-1 në 120 minuta në “Etihad”, ndeshja u vendos me penallti, ku Lunin priti goditjet e Bernardo Silvës dhe Mateo Kovaçiçit, duke ndihmuar Real Madridin të kualifikohej në gjysmëfinale.
Situata në portë është bërë edhe më delikate për madrilenët pas largimit të Fran Gonzalez te Sevilla.
Transferimi u mbyll për rreth 3 milionë euro, me Real Madridin që ruajti 50 për qind të të drejtave të lojtarit dhe mekanizma për rikthimin e tij në të ardhmen.
Tashmë, gjithçka varet nga zhvillimet rreth Zion Suzukit. Juventusi dëshiron të avancojë me marrëveshjen deri më 15 gusht dhe, nëse nuk arrin ta finalizojë huazimin e japonezit, mund t’i intensifikojë kontaktet për Lunin.
Por për ta bindur Real Madridin do të jetë një mision i vështirë, pasi klubi madrilen nuk ka nevojë për shitjen e ukrainasit dhe e ka atë nën kontratë deri në vitin 2030. /Telegrafi/