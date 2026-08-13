Interi cakton vizitat mjekësore për Djed Spence
Kampioni i Serie A, Interi po shtyn drejt përfundimit të transferimit të Djed Spence nga Tottenham Hotspur, duke caktuar tashmë edhe testet mjekësore.
Sipas gazetarit Nicolo Schira, Interi po kërkon të caktojë testet mjekësore të Djed Spence për nesër (e premte), përpara nënshkrimit të kontratës së tij.
Nerazzurrët thuhet se kanë siguruar një marrëveshje verbale me Tottenham Hotspur për nënshkrimin e mbrojtësit anglez në një marrëveshje me vlerë 31.5 milionë euro.
#Inter are planning Djed #Spence’s medicals for tomorrow. Then he will sign the contract until 2031 (€3M/year). #transfers https://t.co/9jIeXRcxWk
— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 13, 2026
25-vjeçari, i cili demonstroi cilësinë e tij në Kupën e Botës 2026, ka rënë dakord për një kontratë pesëvjeçare me Interin deri në vitin 2031, e cila do ta shohë atë të fitojë rreth 3 milionë euro në vit.
Interi po punon gjithashtu për një marrëveshje për të nënshkruar mesfushorin e Liverpoolit, Curtis Jones, i cili pritet t’ju kushtojë 35 milionë euro. /Telegrafi/