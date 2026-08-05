Sipas gazetarit Yagiz Sabuncuoglu, Endrick i ka bërë të ditur Real Madridit se dëshiron të largohet gjatë kësaj vere.

Pas rikthimit nga një periudhë e suksesshme huazimi te Lyoni, 20-vjeçari pritej të kishte një rol të rëndësishëm në projektin e ri të José Mourinhos.

Megjithatë, vendimi i Mourinhos për të transferuar Carlos Espin nga Levante si zëvendësues të Gonzalo Garcias ka krijuar dyshime të mëdha për të ardhmen e Endrickut.

Gjithçka tregon se trajneri portugez dëshiron të mbështetet te Espi si alternativa kryesore e Kylian Mbappés, duke e lënë Endrickun në një situatë të vështirë.

Një largim gjatë verës duket gjithnjë e më i mundshëm për sulmuesin brazilian, i cili nuk dëshiron që karriera e tij të ngecë edhe për një sezon tjetër në Madrid.

Roma është ndër klubet që kanë shfaqur interes për ta transferuar atë në formë huazimi./Telegrafi/

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