Tottenhami po përgatitet të shpenzojë 145 milionë euro për dy sulmues
Tottenham Hotspur po përgatit një investim të kombinuar prej 125 milionë funtesh për të përfunduar nënshkrimet e sulmuesit të Manchester Cityt, Savinho, dhe sulmuesit 25-vjeçar të Chelseat, Nicolas Jackson.
Drejtuesit e klubit londinez planifikojnë të shpenzojnë 60 milionë funte (70 milionë euro) për sulmuesin brazilian dhe 65 milionë funte (75 milionë euro) për yllin senegalez për të ristrukturuar sulmin e ekipit pas përfundimit të nënshkrimeve në mbrojtje dhe mesfushë.
🤔 Savinho and Nicolas Jackson to Tottenham for £125m... good business or bad?
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— TEAMtalk (@TEAMtalk) August 4, 2026
Sipas Fabrizio Romano, Tottenham ka arritur një marrëveshje personale me Savinhon, i cili kërkoi zyrtarisht një transferim nga Manchester City për t'u bashkuar me skuadrën e Roberto de Zerbit.
Negociatat midis klubeve po përparojnë, në pritje të tarifës përfundimtare të transferimit. City po kërkon 70 milionë euro dhe e ka bërë miratimin e tyre përfundimtar të kushtëzuar nga sigurimi i një zëvendësuesi në tregun e transferimeve.
Negociatat për brazilianin u përshpejtuan pasi Liverpooli refuzoi të negocionte për Cody Gakpo gjatë këtij afati kalimtar. Edhe pse sulmuesi i klubit nga Merseyside konsiderohej një objektiv primar, drejtuesit e Reds nuk pranuan të ndaheshin me lojtarin ndërsa kërkonin të zgjeronin opsionet e tyre në krahë.
Duke u përballur me vështirësi në nënshkrimin e një sulmuesi të dytë anësor të klasit të lartë, Tottenham e ka zhvendosur fokusin e tyre në blerjen e një sulmuesi natyral.
Sipas Daily Mail, hierarkia e Spurs ka filluar ‘hetimet’ për Nico Jackson, një sulmues 25-vjeçar i vlerësuar me 75 milionë euro nga Chelsea pas nënshkrimit të Danny Welbeck nga Blutë.
Sulmuesi senegalez, i cili e kaloi sezonin e kaluar si huazim te Bayern Munich, kryesisht nga stoli, është duke kërkuar një klub që i garanton kohë të rregullt loje. Prania e gjashtë sulmuesve në skuadrën e Stamford Bridge e bën më të lehtë për bordin e Chelseat të miratojë transferimin nëse oferta plotëson tarifën e kërkuar.
Drejtuesit e Tottenhamit do të zhvillojnë një takim zyrtar me drejtuesit e Manchester Cityt në javën e dytë të gushtit 2026.
Qëllimi i Tottenhamit është të finalizojë marrëveshjen me Savinhon para 10 gushtit dhe më pas të paraqesë ofertën e tyre fillestare prej 75 milionë eurosh te Chelsea për Nico Jackson para fillimit të sezonit të Ligës Premier. /Telegrafi/