Vendim i papritur nga Ruben Neves, Real Madridi dhe Atletico Madridi mbeten jashtë planeve
Ruben Neves ka marrë një vendim që ka tronditur planet e Real Madridit dhe Atletico Madridit, duke i dhënë fund spekulimeve për largimin e tij nga Arabia Saudite.
Mesfushori portugez ka zgjedhur të rinovojë kontratën me Al-Hilal, duke mbyllur përfundimisht derën për një rikthim në futbollin evropian.
Ky vendim vjen në një moment kur emri i tij përflitej si një nga opsionet më të përshtatshme për të riorganizuar mesfushën e Real Madridit.
Nevoja e klubit madrilen për një organizator loje është bërë gjithnjë e më e dukshme pas largimeve të Toni Kroos dhe Luka Modric.
Ekipi ka humbur qartësinë, kontrollin dhe ritmin në ndërtimin e lojës, duke u mbështetur shpesh vetëm te potenciali ofensiv.
Për këtë arsye, drejtuesit kishin nisur kërkimin për një profil me përvojë dhe lidership, ku Ruben Neves shihej si zgjedhje ideale.
Situata e portugezit e bënte transferimin edhe më tërheqës, pasi kontrata e tij përfundonte më 30 qershor dhe kostoja e largimit ishte e ulët.
Rikthimi në Evropë, në prag të një Kupe Bote, konsiderohej një motiv i fortë.
Megjithatë, oferta e Al-Hilal është cilësuar si e parefuzueshme, si në aspektin financiar ashtu edhe në kohëzgjatjen e kontratës.
Trajneri Simone Inzaghi e konsideron Ruben Neves një element kyç të projektit sportiv.
Këtë sezon, ai ka regjistruar 9 gola dhe 6 asistime në 24 ndeshje zyrtare, ndërsa në kampionat ka qenë i përfshirë drejtpërdrejt në 13 gola.
Vendimi i tij për të qëndruar në Arabinë Saudite nuk ndikon vetëm Real Madridin, por edhe Atletico Madridin, duke reflektuar një realitet të ri ku fuqia ekonomike po largon gjithnjë e më shumë lojtarë në kulmin e karrierës nga futbolli evropian. /Telegrafi/