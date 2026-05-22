Ernest Muçi e fiton Kupën e Turqisë me Trabzonsporin, Enis Bardhi humb penalltinë
Trabzonspor e ka fituar Kupën e Turqisë, duke mposhtur në finale Konyasporin.
Trabzonspor arriti fitore me rezultat të ngushtë 2-1, në sfidën që ishte tepër e baraspeshuar.
Paul Onuachu kaloi Trabzonsporin në epërsi për të realizuar pas harkimit të saktë të Pinas (18’).
Sidoqoftë, Konyaspor u këndell falë Jackson Muleka që u gjend në vendin e duhur për të përfituar nga një top i kthyer (50’).
Vetëm tetë minuta më vonë, Konyaspor kishte rastin e artë për ta përmbysur megjithatë si rrallë herë, Enis Bardhi dështoi nga pika e bardhë.
Heroi i Trabzonsporit ishte Onuachu që shënoi nga pika e bardhë pasi Jevtovic e preku topin me dorë (77’).
Paul Onuachu’nun penaltıdan attığı golle Tümosan Konyaspor karşısında yeniden öne geçiyoruz: 2-1💪#TSvKNYpic.twitter.com/JYKSmxMhs4
— Trabzonspor (@Trabzonspor) May 22, 2026
Kësisoj, Muçi e shijon trofeun e parë me klubin e ri, skuadër kjo që e bleu përfundimisht nga rivali Besiktas për 8.5 milionë euro./Telegrafi/