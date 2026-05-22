Trabzonspor e ka fituar Kupën e Turqisë, duke mposhtur në finale Konyasporin.

Trabzonspor arriti fitore me rezultat të ngushtë 2-1, në sfidën që ishte tepër e baraspeshuar.

Paul Onuachu kaloi Trabzonsporin në epërsi për të realizuar pas harkimit të saktë të Pinas (18’).

Sidoqoftë, Konyaspor u këndell falë Jackson Muleka që u gjend në vendin e duhur për të përfituar nga një top i kthyer (50’).

Vetëm tetë minuta më vonë, Konyaspor kishte rastin e artë për ta përmbysur megjithatë si rrallë herë, Enis Bardhi dështoi nga pika e bardhë.

Heroi i Trabzonsporit ishte Onuachu që shënoi nga pika e bardhë pasi Jevtovic e preku topin me dorë (77’).

Kësisoj, Muçi e shijon trofeun e parë me klubin e ri, skuadër kjo që e bleu përfundimisht nga rivali Besiktas për 8.5 milionë euro./Telegrafi/

