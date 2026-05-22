Zyrtare: Ermal Krasniqi largohet nga Legia e Varshavës
Klubi polak Legia e Varshavës ka vendosur të mos e aktivizojë klauzolën e blerjes për sulmuesin Ermal Krasniqi.
Ish ylli i Ballkanit i ishte bashkuar skuadrës polake deri në fundin e sezonit, ndërsa tani do të rikthehet te Sparta e Pragës.
Legia përmes një komunikate zyrtare konfirmoi se sapo të mbyllet ky sezon, Krasniqi do të rikthehet në Çeki.
“Ermal Krasniqi po largohet nga Legia e Varshavës. Kosovari pasi të përfundojë sezoni 2025/26 do ta përfundojë huazimin nga Sparta Praga, andaj po largohet nga klubi”.
“Ermal faleminderit dhe shumë fat në karrierë për fazën e mbetur të karrierës”, shkroi ndër të tjera klubi polak.
Ermal Krasniqi odchodzi z Legii Warszawa.
Reprezentant Kosowa po sezonie 2025/26 i zakończeniu okresu wypożyczenia z AC Sparty Praga opuszcza nasz klub.
Ermal, dziękujemy i życzymy powodzenia na dalszych etapach kariery! pic.twitter.com/yjnqvO5Syn
— Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) May 22, 2026
Ndërkohë, Legia që deri vonë luftoi për mbijetesë tani është rikthyer në mesin e tabelës, por nuk ka mundësi të sigurojë ndonjë vend që të dërgon në Evropë./Telegrafi/