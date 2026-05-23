Përkundër se fitoi titullin në Arabi Saudite, Ronaldo dështon të zgjidhet lojtari më i mirë i sezonit
Sulmuesi i Al-Nassr, Joao Felix, është shpallur lojtari më i mirë i sezonit të fundit të Ligës Profesionale Saudite duke mposhtur bashkëlojtarin dhe bashkëkombësin e tij Cristiano Ronaldo, i cili shihej si favorit.
Futbollisti 26-vjeçar përfundoi i 5-ti në listën e golashënuesve me 20 gola dhe i pari në asistime me 13 sosh, duke mposhtur Julian Quinones të Al-Qadisiyah që përfundoi i dyti.
Ky sezon ishte debutimi i Felix për kampionët e ligës, pasi në korrik 2025, klubi saudit i pagoi Chelseat 30 milionë euro për transferimin e tij.
🚨 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹 : João Félix est élu Meilleur Joueur de la Roshn Saudi League 2025-2026 avec 20 buts et 13 passes décisives 🪄🇵🇹 pic.twitter.com/fmF0wz34UR
— SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) May 22, 2026
Felix gjithashtu do të përpiqet të përsërisë formën e tij sensacionale për skuadrën e Roberto Martinez në Kupën e Botës muajin e ardhshëm.
Karriera e ish-yllit të Chelseat dukej se ishte në një spirale në rënie, por tani ai e ka ringjallur nivelin e tij më të mirë në Arabinë Saudite.
Tre lojtarët tjerë që ishin të nominuar për më të mirin e sezonit ishin edhe Cristiano Ronaldo, Ruben Neves dhe Ivan Toney, por nuk arritën ta mposhtin Felixin.
Në anën tjetër, portieri më i mirë i sezonit në Arabinë Saudite u zgjodh Edouard Mendy i Al Ahli dhe trajneri më i mirë i sezonit u zgjodh Jorge Jesus i Al Nassr. /Telegrafi/
🚨 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹 : Édouard Mendy remporte le Gant d’Or du meilleur Gardien de la Roshn Saudi League 2025-2026 🧤🇸🇳 pic.twitter.com/nuZDgDoL24
— SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) May 22, 2026