“Vajza ime është aty brenda siç e kam rritur” - nëna dërgon një letër për Ina Aderin
Nëna e Ina Aderit ka dërguar një letër në emisionin “Fan Club”, e cila u lexua nga moderatorja Kiara Tito.
Në mesazhin e saj, ajo shprehet se nuk ka nevojë të flasë me zë të lartë, pasi 'mjafton zemra'.
Në letër, nëna e banores thekson se vajza e saj është pikërisht ashtu siç e ka rritur, e vërtetë, me gabime, me ndjenja, me forcë e dobësi.
Foto: YouTube
Në fund të mesazhit, i bën thirrje publikut që të tregojë kujdes me fjalët dhe gjykimet, duke kujtuar se pas çdo banori që shfaqet në ekran qëndron një familje që i shikon të gjitha.
Letra e plotë:
“Si nënë, sot nuk kam nevojë të flas me zë të lartë.
Mjafton zemra. Vajza ime është aty brenda siç e kam rritur, e vërtetë, me gabime, me ndjenja, me forcë dhe me dobësi.
Jo perfektë, por njerëzore.
Dhe për mua kjo ka qenë gjithmonë mjaft.
Publikut dua ti them vetëm kaq, pas çdo banori ka një familje që ndjen, pret dhe lutet.
Pas vajzës sime jam unë, një nënë që mëson se mirësia, durimi dhe karakteri nuk humbasin kurrë edhe kur sprovohen.
Faleminderit kujtdo që e sheh me zemër të hapur, që e mbështet dhe që e kupton se kjo është një lojë por njerëzit brenda saj janë të vërtetë.
Ju faleminderit”. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com