Vajza dhe djali i Angelina Jolie dhe Brad Pitt nisin procedurën për heqjen e mbiemrit të babait
Zahara dhe Maddox, fëmijët e Angelina Jolie dhe Brad Pitt, kanë publikuar njoftime ligjore në gazeta si pjesë e procedurës së kërkuar në Kaliforni për të hequr zyrtarisht mbiemrin e babait të tyre.
Dokumentet gjyqësore, të siguruara nga Page Six, tregojnë se Zahara, vajza 21-vjeçare e ish-çiftit, e ka publikuar kërkesën e saj në gazetën juridike Los Angeles Daily Journal një herë në javë për katër javë radhazi: më 16, 23 dhe 30 qershor, si dhe më 7 korrik.
Në njoftim thuhet gjithashtu se kushdo që kundërshton ndryshimin e emrit mund të paraqesë një kundërshtim me shkrim përpara seancës përfundimtare.
Angelina Jolie me fëmijët
Seanca gjyqësore është caktuar për 28 shtator, kur gjyqtari pritet të vendosë për kërkesën e saj.
Nëse nuk paraqiten kundërshtime, kërkesa mund të miratohet.
Sipas raportimeve të mëparshme, Zahara muajin e kaluar kërkoi zyrtarisht që, në vend të mbiemrit Jolie-Pitt, të përdorë emrin Zahara Jolie.
Ajo ishte prezantuar tashmë si Zahara Marley Jolie gjatë ceremonisë së diplomimit në Spelman College në muajin maj.
Edhe Maddox, djali 24-vjeçar i Angelina Jolie dhe Brad Pitt, e publikoi kërkesën e tij në të njëjtën gazetë më 10, 17 dhe 24 qershor, si dhe më 1 korrik.
Dokumentet tregojnë se ai kërkoi në maj që emri i tij të ndryshohej nga Maddox Chivan Jolie-Pitt në Maddox Chivan Jolie, duke e arsyetuar kërkesën me 'arsye personale'.
Angelina Jolie dhe Brad Pitt kanë gjashtë fëmijë: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox dhe Vivienne. /Telegrafi/