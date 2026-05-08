Unai Emery tejkalon numrin e finaleve evropiane të Kloppit
Unai Emery ka bërë histori duke e udhëhequr Aston Villan drejt finales së Ligës së Evropës, duke shënuar herën e gjashtë që tekniku spanjoll ka udhëhequr një klub drejt një ndeshjeje të madhe për titullin evropian.
Përpara suksesit të tij me skuadrën nga Birminghami, Emery arriti në finalen e Ligës së Evropës me Sevillan (duke fituar tre tituj radhazi), Arsenalin (duke përfunduar nën-kampion) dhe Villarrealin (duke siguruar trofeun).
Emery është bërë zyrtarisht trajneri me më shumë paraqitje në finalet evropiane, duke tejkaluar Jurgen Klopp, i cili arriti pesë.
Jurgen Klopp ka arritur në pesë finale të mëdha evropiane, duke fituar një dhe duke humbur katër.
Ai arriti në tre finale të Ligës së Kampionëve me Liverpoolin (2018, 2019, 2022) dhe një me Borussia Dortmundin (2013), duke fituar titullin në vitin 2019 dhe duke humbur finalen e Ligës së Evropës në vitin 2016 me Liverpoolin.
Ai gjithashtu fitoi Superkupën e UEFA-s në vitin 2019. /Telegrafi/