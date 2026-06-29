Ugarte reagon pas dëmtimit të tmerrshëm, pritet të mungojë rreth një vit
Manuel Ugarte ka reaguar pas dëmtimit të rëndë që pësoi në humbjen e Uruguait ndaj Spanjës në Kupën e Botës 2026, një lëndim që i dha fund para kohe turneut të tij.
Mesfushori i Manchester United pësoi këputje të ligamentit të kryqëzuar anterior dhe sipas parashikimeve të para, ai pritet të mbetet jashtë fushave për rreth 10–12 muaj.
Pas konfirmimit të dëmtimit, Ugarte reagoi përmes një postimi në Instagram, duke ndarë emocionet e tij për momentin e vështirë.
“Kanë kaluar disa ditë që kur ndodhi gjithçka. Të pësoj dëmtimin më të rëndë që një futbollist mund të përballet në një nga ndeshjet më të rëndësishme në historinë e vendit tim, dhe ta shoh atë të përfundojë në këtë mënyrë pa qenë në gjendje të qëndroj në fushë dhe të mbështes shokët e mi të ekipit deri në fishkëllimën e fundit, është diçka që do të mbetet me mua për pjesën tjetër të jetës sime".
"Arritja e fundit do të më bëjë më të fortë në çdo kuptim, dhe unë vërtet besoj se ky është rasti edhe këtu. Pa dyshim, kur jeta do që të ndalesh, ajo gjen një mënyrë për të ta bërë të ditur. Varet nga unë të nxjerr anët pozitive nga kjo. Suksesi në jetë ka të bëjë me rifillimin çdo herë që bie".
"Jam jashtëzakonisht mirënjohës ndaj Kombëtares së Uruguait dhe Manchester United që ishin aty për mua që nga momenti që ndodhi. Një falënderim i madh gjithashtu për familjen time, miqtë e mi dhe të gjithë ata që më kanë dërguar mesazhe mbështetjeje gjatë kësaj kohe. Do të kthehem më i fortë”, ka shkruar ai. /Telegrafi/