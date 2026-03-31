U kritikua për shprehje raciste gjatë transmetimit të Ferma VIP, Arbana Osmani kërkon falje publike
Arbana Osmani u kritikua në rrjet pas një deklarate të bërë gjatë transmetimit të Ferma VIP.
Gjatë një momenti në program, duke iu drejtuar një prej banorëve, Akil Varfit, me të cilin po diskutonte për debatet në shtëpi, Arbana përdori shprehjen: “Ke marrë pak si pushka e jevgut”.
Menjëherë në rrjetet sociale nisën komentet kritikuese, ku shumë ndjekës theksuan se termi “jevgjit” konsiderohet ofendues dhe përdoret me qëllime përbuzëse ndaj një komuniteti.
“Kujdes me shprehjet”, “Ke fyer një komunitet”, “100 vjet në televizion dhe akoma nuk kanë mësuar se cilat shprehje janë diskriminuese?”, ishin vetëm disa nga reagimet.
Pak çaste më vonë, Arbana kërkoi falje për shprehjen, duke theksuar se nuk kishte qëllim ofendues dhe se nuk është raciste.
E njëjta është rikthyer në ekran pas një pauze të gjatë, që nga edicioni i dytë i Big Brother.
Tani ka marrë drejtimin e Ferma VIP 3 bashkë me partnerin e saj, regjisorin Eduart Grishaj. /Telegrafi/
