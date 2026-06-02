Kombëtarja e Turqisë është nisur drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku do të marrë pjesë në Kupën e Botës, ndërsa largimi i ekipit është shndërruar në një festë të vërtetë për tifozët turq.

Mijëra përkrahës dolën në rrugët e Stambollit për t’i dhënë lamtumirën skuadrës kombëtare para nisjes për në turneun më prestigjioz të futbollit botëror.

Autobusi i ekipit u shoqërua nga një numër i madh tifozësh deri në aeroport, duke krijuar një atmosferë mbresëlënëse.

Pamjet më spektakolare erdhën nga zona e Urës së Bosforit, ku flamujt dhe koret e tifozëve krijuan një skenë emocionuese që është bërë virale në rrjetet sociale.

Mbështetja e zjarrtë e tifozëve turq dëshmoi edhe një herë pasionin e madh që ky vend ka për futbollin.

Turqia siguroi biletën për në Kupën e Botës pas një fushate të suksesshme kualifikuese.

Një nga fitoret vendimtare ishte edhe ajo ndaj Kosovës në stadiumin “Fadil Vokrri”, ku turqit triumfuan me rezultat 1-0.

Në fazën e grupeve të Botërorit, Turqia do të përballet me Australinë, Paraguain dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në një grup që premton duele interesante dhe konkurrencë të fortë për një vend në fazën eliminuese. /Telegrafi/

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