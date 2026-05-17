Tri vendet me dështimin më të madh në Eurovision 2026
Tri vende pësuan një debakël pasi publiku nuk u dha pikë në Festivalin e 70-të të Këngës Eurovision që u mbajt në Vjenë.
Këto ishin Britania e Madhe, Gjermania dhe Belgjika.
Konkretisht, përfaqësuesi britanik Sam Battle, i njohur si Look Mum No Computer, performoi në finale këngën "Eins, Zwei, Drei", titulli i së cilës është në gjermanisht.
Përjashtim në renditjen britanike mbetet Sam Ryder me këngën "Space Man" nga viti 2022, i cili fitoi vendin e dytë në Torino me 466 pikë, që ishte renditja më e mirë e vendit që nga viti 1998.
Kënga njihet për gamën e jashtëzakonshme vokale dhe notat e larta të Ryder.
Ryder u bë i famshëm gjatë pandemisë së coronavirusit me këngët e tij të interpretuara në rrjetet sociale.
Gjithashtu, Gjermania, e përfaqësuar nga Sarah Engels me këngën "Fire", nuk arriti të fitonte asnjë votë të publikut dhe Belgjika, e përfaqësuar nga Essyla me këngën "Dancing on the Ice", mori zero pikë.
Si kujtesë, në finale morën pjesë 25 vende, dhe fitoren e mori Bullgaria, Dara me këngën "Banagaranga", ndërsa Izraeli përfundoi në vendin e dytë.
Spanja, Holanda, Irlanda, Sllovenia dhe Islanda u tërhoqën nga Festivali i Këngës në Eurovision në shenjë proteste sepse organizatorët lejuan Izraelin të konkurronte pavarësisht gjenocidit të tij kundër popullit palestinez. /Telegrafi/