Tre sulmuesit që Deco dëshiron t’i transferojë te Barcelona
Barcelona po e mban të hapur kërkimin për një qendërsulmues të nivelit të lartë pas largimit të Robert Lewandowskit. Drejtuesit sportivë synojnë një transferim me ndikim të menjëhershëm.
Mbushja e boshllëkut që la polaku nuk do të jetë e lehtë. Golat e tij shënuan një epokë fituese dhe e shtyjnë Barcelonën të veprojë me ambicie.
Barça nuk është e gatshme t’i ulë pritshmëritë. Sipas Mundo Deportivo, lista e shkurtër e Decos përfshin tre emra kryesorë: Harry Kane, Joao Pedro dhe Julian Alvarez.
Qëllimi është i qartë: të nënshkruhet një sulmues i aftë të udhëheqë repartin ofensiv që nga dita e parë. Hansi Flick ka nevojë për një pikë referimi të besueshme dhe konkurruese.
Buxheti i Barcelonës do të ishte rreth 100 milionë euro. Kjo shifër lejon të ëndërrohet, por nuk garanton mbylljen e asnjërës prej tri marrëveshjeve.
Barcelona e kupton nevojën për durim, por edhe për veprim vendimtar nëse paraqitet një mundësi reale.
Harry Kane është objektivi më i vështirë. Sulmuesi anglez është i kënaqur te Bayern Munich dhe vjen pas një sezoni me paraqitje të shkëlqyera. Megjithatë, kontrata e tij skadon në vitin 2027 dhe ai ende nuk e ka rinovuar. Ky detaj e mban gjallë një opsion shumë të komplikuar, por jo të pamundur.
Joao Pedro ka marrë më shumë vëmendje javët e fundit. Braziliani pëlqehet për lëvizshmërinë, teknikën dhe aftësinë për t’u përshtatur me stile të ndryshme sulmi. Problemi lidhet me Chelsean: klubi londinez nuk duket i gatshëm të heqë dorë lehtë nga Joao Pedro, pavarësisht interesimit të shprehur nga Barcelona.
Ndërkohë, Julian Alvarez konsiderohet profili më tërheqës brenda klubit. Intensiteti i tij, leximi i lojës dhe aftësitë për finalizim përshtaten mirë me kërkesat e Flick.
Argjentinasi ka një kontratë afatgjatë me Atletico Madridin, por ka lënë disa sinjale për situatën e tij në paraqitje publike të ndryshme, duke ushqyer shpresat e Barcelonës./Telegrafi/