Man United po “afrohet” drejt një transferimi të dyfishtë me vlerë rreth 163 milionë euro
Manchester United raportohet se është pranë finalizimit të një transferimi të dyfishtë me vlerë rreth 163 milionë euro, pasi klubi konfirmoi emërimin e përhershëm të Michael Carrick si trajner i parë.
Carrick ishte në krye në mënyrë të përkohshme që nga janari, kur zëvendësoi Ruben Amorim. 44-vjeçari e udhëhoqi Unitedin drejt një vendi të tretë dhe kualifikimit në Ligën e Kampionëve për sezonin e ardhshëm, duke fituar 11 nga 16 ndeshjet si trajner.
Sipas Sky Sport Italia, United është i vendosur ta përforcojë mesfushën, e cila është identifikuar si një nga pikat e dobëta të skuadrës prej disa sezonesh.
Pretendohet se klubi ka përcaktuar dy objektiva kryesorë për qendrën e mesfushës: mesfushorin e Newcastle, Sandro Tonali, dhe Edersonin e Atalantës.
Tuttomercatoweb raportoi në mars se Atalanta kishte kërkuar 70 milionë euro për ta shitur Edersonin verën e kaluar, por e kishte ulur këtë shifër në 30 milionë euro deri në janar.
Braziliani ka vetëm edhe një vit kontratë dhe Atalanta rrezikon ta humbasë si lojtar të lirë nëse nuk e shet në muajt e ardhshëm.
Edhe pse 27-vjeçari ka tri paraqitje me Brazilin, ai nuk është përfshirë në skuadrën e Brazilit për Kupën e Botës nga trajneri Carlo Ancelotti, gjë që mund ta lehtësojë arritjen e marrëveshjes.
Manchester United are confident of sealing a double deal for Atalanta midfielder Ederson and Newcastle United's Sandro Tonali this summer. (Sky Sports Italy)
— Transfer News Central (@TransferNewsCen) May 22, 2026
Raportohet se ka “besim” që United mund t’i mbyllë të dyja transferimet gjatë verës, me Tonalin që ka qenë objektiv afatgjatë.
Gazetari i njohur Gianluca Di Marzio shton se ka “shanse të mira që marrëveshja të realizohet” për Tonalin, me një shifër të përfolur prej 100 milionë euro, ose 75-80 milionë euro plus bonuse.
Ai pretendon se Carrick e “dëshiron në mënyrë specifike” Tonalin si nënshkrimin e parë pas emërimit të përhershëm, dhe kërkon që klubi ta prioritizojë këtë marrëveshje përpara se të kalojë te Ederson./Telegrafi/