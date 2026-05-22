Manchester United raportohet se është pranë finalizimit të një transferimi të dyfishtë me vlerë rreth 163 milionë euro, pasi klubi konfirmoi emërimin e përhershëm të Michael Carrick si trajner i parë.

Carrick ishte në krye në mënyrë të përkohshme që nga janari, kur zëvendësoi Ruben Amorim. 44-vjeçari e udhëhoqi Unitedin drejt një vendi të tretë dhe kualifikimit në Ligën e Kampionëve për sezonin e ardhshëm, duke fituar 11 nga 16 ndeshjet si trajner.

Sipas Sky Sport Italia, United është i vendosur ta përforcojë mesfushën, e cila është identifikuar si një nga pikat e dobëta të skuadrës prej disa sezonesh.

Pretendohet se klubi ka përcaktuar dy objektiva kryesorë për qendrën e mesfushës: mesfushorin e Newcastle, Sandro Tonali, dhe Edersonin e Atalantës.

Carrick i “mbyll derën” Realit për transferimin e yllit të Man United

Tuttomercatoweb raportoi në mars se Atalanta kishte kërkuar 70 milionë euro për ta shitur Edersonin verën e kaluar, por e kishte ulur këtë shifër në 30 milionë euro deri në janar.

Braziliani ka vetëm edhe një vit kontratë dhe Atalanta rrezikon ta humbasë si lojtar të lirë nëse nuk e shet në muajt e ardhshëm.

Edhe pse 27-vjeçari ka tri paraqitje me Brazilin, ai nuk është përfshirë në skuadrën e Brazilit për Kupën e Botës nga trajneri Carlo Ancelotti, gjë që mund ta lehtësojë arritjen e marrëveshjes.

Raportohet se ka “besim” që United mund t’i mbyllë të dyja transferimet gjatë verës, me Tonalin që ka qenë objektiv afatgjatë.

Gazetari i njohur Gianluca Di Marzio shton se ka “shanse të mira që marrëveshja të realizohet” për Tonalin, me një shifër të përfolur prej 100 milionë euro, ose 75-80 milionë euro plus bonuse.

Ai pretendon se Carrick e “dëshiron në mënyrë specifike” Tonalin si nënshkrimin e parë pas emërimit të përhershëm, dhe kërkon që klubi ta prioritizojë këtë marrëveshje përpara se të kalojë te Ederson./Telegrafi/

NdërkombëtareFutbollSport
telegrafi sport app