Tre favoritët në garë për talentin e AZ Alkmaar
Mesfushori i talentuar holandez Kees Smit është kthyer në një nga emrat më të përfolur të afatit kalimtar evropian.
I konsideruar si një nga mesfushorët më premtues dhe më të kompletuar të brezit të tij, 20-vjeçari ka tërhequr vëmendjen e disa prej klubeve më të mëdha të kontinentit.
Sipas gazetarit të njohur gjerman Christian Falk, tre skuadra kryesojnë garën për transferimin e tij: Real Madrid, Arsenal dhe Liverpool.
Të tre klubet po ndjekin nga afër zhvillimin e lojtarit dhe shihen si favoritët për të siguruar shërbimet e tij në afatin e ardhshëm kalimtar.
Në anën tjetër, Falk thekson se Bayern Munich aktualisht nuk është në pozicion të favorshëm për ta transferuar mesfushorin.
Sipas tij, klubi bavarez nuk ka avantazh në këtë garë, ndërsa interesimi më konkret vjen nga Liga Premier dhe La Liga.
Madje, përflitet se ardhja e mundshme e Smit mund të krijojë konkurrencë të drejtpërdrejtë për vende titullari në skuadrat.
Kees Smit, i cili aktivizohet me AZ Alkmaar, ka zhvilluar 31 ndeshje këtë sezon, duke shënuar tre gola dhe duke dhuruar pesë asistime.
Ai spikat për vizionin e lojës, qetësinë me topin, inteligjencën taktike dhe aftësinë për të luajtur edhe si mesfushor ofensiv.
Performancat e tij të qëndrueshme i kanë siguruar gjithashtu katër paraqitje me përfaqësuesen U21 të Holandës, duke konfirmuar statusin e tij si një nga talentet më të ndritura të futbollit evropian. /Telegrafi/