Top 10 lojtarët e javës së tretë të Kampionatit Botëror – Dembele dominon, Messi shkruan histori
Faza e grupeve në Kupën e Botës 2026 ka përfunduar me spektakël, surpriza të mëdha dhe rekorde historike. Ousmane Dembele realizoi hat-trickun më të shpejtë në një Botëror në 72 vitet e fundit, Ekuadori eliminoi Gjermaninë me një fitore sensacionale 2-1, ndërsa Afrika e Jugut siguroi për herë të parë kualifikimin në fazën me eliminim direkt.
Më poshtë është renditja e 10 futbollistëve që spikatën më së shumti në ndeshjet e raundit të tretë të fazës së grupeve.
10. Ismael Saibari (Marok)
Mesfushori maroken vazhdoi formën e shkëlqyer edhe ndaj Haitit, duke shënuar në fitoren 4-2. Saibari është shndërruar në një nga figurat kyçe të Marokut, falë vazhdimësisë së paraqitjeve dhe kontributit të tij në sulm.
9. Sasa Kalajdzic (Austri)
Kalajdzic hyri nga stoli dhe realizoi një gol dramatik në sekondat e fundit ndaj Algjerisë për rezultatin 3-3, duke i siguruar Austrisë kualifikimin në fazën tjetër. Ishte një gol me peshë historike, pasi Austria nuk kishte kaluar fazën e grupeve të Botërorit që nga viti 1982.
8. Nicolas Pepe (Bregu i Fildishtë)
Sulmuesi realizoi dy golat në fitoren 2-0 ndaj Curaçaos, sukses që i siguroi Bregut të Fildishtë kalimin në fazën me eliminim direkt për herë të parë në histori.
7. Leandro Trossard (Belgjikë)
Belgjika kishte nevojë për një fitore bindëse dhe e arriti me rezultatin 5-1 ndaj Zelandës së Re. Trossard ishte protagonisti kryesor me dy gola, duke udhëhequr skuadrën drejt vendit të parë në grup.
6. Jude Bellingham (Angli)
Kur Anglia kishte nevojë për një lider, Bellingham mori përgjegjësinë. Ai zhbllokoi sfidën ndaj Panamasë dhe vetëm katër minuta më vonë asistoi për Harry Kane, duke vulosur fitoren 2-0 të "Tre Luanëve".
5. Yoane Wissa (RD Kongo)
Republika Demokratike e Kongos ishte në prag të eliminimit, por Wissa udhëhoqi rikthimin spektakolar ndaj Uzbekistanit. Ai realizoi golin e barazimit nga penalltia dhe më pas vulosi fitoren 3-1 në minutat shtesë, duke i dhënë vendit të tij fitoren e parë historike në një Kupë Bote.
4. Vinicius Junior (Brazil)
Ylli brazilian ishte vendimtar në suksesin 3-0 ndaj Skocisë, duke realizuar dy gola dhe duke arritur në katër realizime në këtë Botëror. Vinicius po konfirmohet si një nga kandidatët kryesorë për "Këpucën e Artë".
3. Lionel Messi (Argjentinë)
Edhe pse u aktivizua vetëm në pjesën e dytë ndaj Jordanisë, Messi la sërish gjurmë. Ai realizoi nga goditja e lirë për fitoren 3-1 dhe u bë futbollisti i parë në histori që shënon në shtatë ndeshje radhazi të Kupës së Botës. Gjithashtu arriti në kuotën e 19 golave në Botëror, duke zgjeruar rekordin si golashënuesi më i mirë në historinë e kompeticionit.
2. Kylian Mbappe (Francë)
Edhe pse nuk shënoi ndaj Norvegjisë, Mbappe zhvilloi një paraqitje fantastike me dy asistime në fitoren 4-1 të Francës. Sulmuesi tregoi edhe një herë se ndikimi i tij nuk matet vetëm me gola, por edhe me aftësinë për të krijuar raste për shokët e skuadrës.
1. Ousmane Dembele (Francë)
Lojtari më i mirë i raundit ishte pa diskutim Ousmane Dembele. Sulmuesi francez realizoi një hat-trick në vetëm 32 minuta kundër Norvegjisë, duke udhëhequr Francën drejt fitores 4-1 dhe vendit të parë në grup.
Dembele dominoi me shpejtësinë, driblimet dhe efikasitetin para portës, ndërsa tripleta e tij hyri në histori si hat-tricku më i shpejtë në një Kupë Bote në 72 vitet e fundit. Me këtë paraqitje ai dërgoi një mesazh të qartë se Franca mbetet një nga favoritët kryesorë për trofeun.
Përmendje të veçanta
Harry Kane (Angli) – Shënoi golin që vulosi fitoren ndaj Panamasë dhe u bë golashënuesi më i mirë i Anglisë në historinë e Kupave të Botës.
Marcel Sabitzer (Austri) – Ishte ndër protagonistët kryesorë në barazimin dramatik 3-3 me Algjerinë.
Kevin De Bruyne (Belgjikë) – Shënoi dhe organizoi lojën në triumfin bindës 5-1 ndaj Zelandës së Re.
Thapelo Maseko (Afrika e Jugut) – Realizoi golin historik që i dha Afrikës së Jugut kualifikimin e parë ndonjëherë në fazën me eliminim direkt të Botërorit.
Riyad Mahrez (Algjeri) – Dukej se ishte heroi i Algjerisë me golin në minutat shtesë ndaj Austrisë, edhe pse festa u prish nga barazimi dramatik i austriakëve.
Gonzalo Plata (Ekuador) – Shënoi golin vendimtar në fitoren sensacionale 2-1 ndaj Gjermanisë, sukses që i siguroi Ekuadorit kualifikimin në fazën tjetër dhe një nga surprizat më të mëdha të turneut. /Telegrafi/