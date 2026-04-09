Tom Hardy tregon tatuazhet e tij të shumta në trup, ndërsa fotografohet në një paraqitje të rrallë me gruan e tij në bikini brigjeve të Barbadosit
Tom Hardy u shfaq duke ekspozuar tatuazhet e shumta në trup, teksa po pushonte në plazh me bashkëshorten e tij, Charlotte Riley, gjatë një pushimi familjar në Barbados, të martën.
Aktori 48-vjeçar, i njohur për rolin e super-antiheroit Venom në filmat e Marvel, u pa pa bluzë, i veshur me pantallona të shkurtra sportive të markës UFC, ndërsa hynte në det bashkë me partneren e tij, aktoren 44-vjeçare.
Hardy ka më shumë se 30 tatuazhe që i mbulojnë pjesën më të madhe të sipërme të trupit, ku secili, sipas raportimeve, lidhet me ngjarje, njerëz dhe vende të rëndësishme në jetën e tij, shkruan DailyMail.
Në pamjet nga plazhi, në trupin e tij u dalluan fjalët “padre fiero” (që në italisht do të thotë “baba krenar”), një flamur britanik i tatuazhuar në kraharor, si dhe një numër i lidhur me Marine Corps, në nder të familjes së mikut të tij të ngushtë.
Mes tatuazheve të tij është edhe një që thotë “Leo knows all” (“Leo i di të gjitha”) në biceps, të cilin e ka bërë pasi humbi një bast me Leonardo DiCaprio.
Sipas historisë, DiCaprio e kishte parashikuar saktë se Tom do të merrte një nominim për Oscar për rolin dytësor në filmin “The Revenant”, ndërsa Hardy vetë nuk kishte qenë aq i bindur.
Gjatë daljes së rrallë në publik me bashkëshorten në ishullin e Karaibeve, Hardy u pa me mjekër të plotë dhe me syze të zeza aviator. Ai u fotografua edhe teksa vendoste krem kundër diellit, i ulur në një shezlong.
Charlotte, e cila e njohu Tom-in në vitin 2008 në xhirimet e “Wuthering Heights”, u shfaq me bikini të zeza (me pjesë të kombinuara) dhe pantallona të poshtme me motive. Aktorja doli pa grim dhe me flokët e kapura në topuz.
Çifti u pa duke biseduar i qetë, teksa qëndronin në ujë, duke shijuar pushimin nën diell.
Charlotte ka sjellë në jetë fëmijën e tyre të parë – një vajzë – në fund të vitit 2015, ndërsa në fund të vitit 2018 çifti u bë prindër edhe për herë të dytë, me lindjen e një djali.
Ajo është gjithashtu njerkë për djalin e madh të Tom Hardy-t, Louis Thomas, nga marrëdhënia e tij e mëparshme me Rachael Speed.
Aktorja ka treguar së fundmi edhe një detaj interesant për fillimet e romancës së tyre, duke zbuluar se Hardy e “fitoi” me një gjest shumë të thjeshtë: një filxhan çaji të mirë.
“Ai më bëri një çaj vërtet të mirë. Të fortë. Nuk ka kuptim nëse luga nuk qëndron drejt”, kujtoi ajo, duke treguar se bisedat për prejardhjen e përbashkët nga veriu i Anglisë i afruan edhe më shumë.
Ajo theksoi gjithashtu se Hardy në set ka qenë i qetë dhe i natyrshëm, duke mohuar idenë se ai është “një aktor ‘Method’” siç raportohet ndonjëherë.
Versioni televiziv i “Wuthering Heights” kishte tërhequr vëmendje në kohën e publikimit, edhe për shkak të kimisë së fortë mes dy aktorëve.
Regjisorja Coky Giedroyc ka treguar së fundmi se gjatë xhirimeve ishte detyruar të ndërpriste shpesh skenat, për shkak të atmosferës “shumë të nxehtë” mes tyre.
Sa i përket projekteve të reja, Charlotte pritet të shfaqet në dramën e re të BBC-së, “Babies”, që ndjek jetën e dy çifteve përmes shtatzënisë, humbjes, dhimbjes dhe takimeve. Ndërkohë, Tom Hardy po xhiron sezonin e dytë të serialit hit të Guy Ritchie, “Mobland”. /Telegrafi/