“Ti je për Shtime”, Londrimi ndërpritet nga Labi derisa këndonte
Një tjetër moment tensioni është shënuar brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova, ku këtë herë protagonistë ishin Londrimi dhe Labinoti.
Derisa Londrimi po këndonte disa nga hitet botërore dhe po shijonte momentin e tij muzikor, ai u ndërpre papritur nga Labinoti, veprim që nuk u prit aspak mirë.
Këngëtari reagoi menjëherë dhe me tone të ashpra, duke i thënë se mundet edhe “ta shurdhojë”, deklaratë që e rriti më tej tensionin mes tyre.
Debati nuk u mbyll me kaq, pasi diskutimi mes dyshes vijoi edhe më gjatë, duke tërhequr vëmendjen e banorëve të tjerë. Në këtë situatë, Klodi u pozicionua hapur në krah të Londrimit, duke ia mbajtur anën dhe duke kundërshtuar ndërhyrjen e Labinotit.
Ky episod ka nxitur reagime edhe jashtë shtëpisë, me publikun që po e komenton gjerësisht përplasjen dhe marrëdhëniet gjithnjë e më të tensionuara mes banorëve, teksa gara po bëhet gjithnjë e më e ashpër. /Telegrafi/