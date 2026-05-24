Ish-e dashura e Pete Davidson thotë se po kujdeset e vetme për fëmijën e tyre: Është jashtëzakonisht e vështirë
Elsie Hewitt ka deklaruar se po përballet e vetme me kujdesin për vajzën e saj, Scottie, të lindur në dhjetor 2025 nga marrëdhënia me Pete Davidson.
Sipas postimeve të saj në rrjetet sociale, ajo ka thënë se është duke u përpjekur të balancojë punën dhe përgjegjësitë si nënë, duke theksuar se situata është e vështirë.
Çifti i dha fund lidhjes pak më shumë se një vit pasi e kishin bërë publike, ndërsa burime pranë tyre thonë se problemet në marrëdhënie kanë ekzistuar edhe para lindjes së fëmijës.
Sipas të njëjtave burime, Pete Davidson ka qenë i përfshirë në jetën e vajzës dhe ka kontribuar në mënyrë financiare për shpenzimet e saj.
Vajza e tyre, Scottie, është quajtur sipas babait të ndjerë të Davidson, Scott Davidson, i cili humbi jetën në sulmet e 11 shtatorit 2001. /Telegrafi/