Elsie Hewitt ka deklaruar se po përballet e vetme me kujdesin për vajzën e saj, Scottie, të lindur në dhjetor 2025 nga marrëdhënia me Pete Davidson.

Sipas postimeve të saj në rrjetet sociale, ajo ka thënë se është duke u përpjekur të balancojë punën dhe përgjegjësitë si nënë, duke theksuar se situata është e vështirë.

Çifti i dha fund lidhjes pak më shumë se një vit pasi e kishin bërë publike, ndërsa burime pranë tyre thonë se problemet në marrëdhënie kanë ekzistuar edhe para lindjes së fëmijës.

Sipas të njëjtave burime, Pete Davidson ka qenë i përfshirë në jetën e vajzës dhe ka kontribuar në mënyrë financiare për shpenzimet e saj.

Vajza e tyre, Scottie, është quajtur sipas babait të ndjerë të Davidson, Scott Davidson, i cili humbi jetën në sulmet e 11 shtatorit 2001. /Telegrafi/

