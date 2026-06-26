Thierry Henry shpjegon sekretin e Messit: Pse kaq shumë gola të tij vijnë nga një zonë e vetme
Lionel Messi vazhdon të dominojë Kupën e Botës 2026, duke udhëhequr mbrojtjen e titullit të Argjentinës në një mënyrë spektakolare.
Sulmuesi legjendar ka shënuar tashmë pesë gola në vetëm dy ndeshje, ndërsa është bërë edhe golashënuesi më i mirë i të gjitha kohërave në turne me 18 gola në Kupën e Botës, duke tejkaluar Miroslav Klosen.
Detyra e analizimit të formës së jashtëzakonshme të Messit i ra ish-shokut legjendar të skuadrës, Thierry Henry. Pasi u tërhoq nga futbolli dhe më vonë provoi veten si trajner, francezi është bërë një komentator i respektuar dhe po mbulon turneun për FOX Sports.
🚨 Thierry Henry explains why Messi always score from the same part of the pitch 👀 pic.twitter.com/ozs6mEvu9O
— AM☬ (@AbsoluteMxssi) June 25, 2026
Sipas ish-sulmuesit të Arsenalit, shumica e golave të Messit në karrierë kanë ardhur nga e ashtuquajtura “Zona 14”. Henry madje bëri shaka se argjentinasi e njeh aq mirë zonën saqë është sikur "jeton atje dhe ha mëngjes atje".
Pastaj ai përdori një grafik taktik për të nxjerrë në pah saktësisht se ku ndodhet “Zona 14” - zona qendrore pak jashtë zonës së penalltisë së kundërshtarit.
Henry e mbështeti pikëpamjen e tij duke analizuar tregolëshin e Messit kundër Algjerisë, duke shpjeguar se si kuptimi i argjentinasit për atë hapësirë i lejon atij të dominojë mbrojtësit. Kundërshtarët shpesh tërhiqen thellë sepse kanë frikë nga aftësia e tij, duke i lënë pa dashje hapësirën e përsosur Messit për ta shfrytëzuar.
Si alternativë, Messi mund ta krijojë vetë hapjen duke luajtur një pasim të thjeshtë jashtë portës përpara se të kalojë në “Zonën 14” për të marrë topin e kthyer.
Ishte një mësim taktik interesant nga Henry - dhe ndoshta një paralajmërim i rëndësishëm për çdo ekip që shpreson të ndalë Argjentinën në Kupën e Botës. /Telegrafi/