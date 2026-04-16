Tha se u martua me të për famë, Khloe Kardashian i kundërpërgjigjet Lamar Odom
Khloe Kardashian i është përgjigjur deklaratave të ish-bashkëshortit të saj, Lamar Odom, i cili pretendoi se martesa e tyre ishte lidhur me dëshirën e tij për famë.
Në dokumentarin e Netflix “Untold: The Death & Life of Lamar Odom”, ish-basketbollisti ka folur për martesën e tyre të shpejtë dhe për jetën brenda familjes Kardashian, duke lënë të kuptohet se ishte tërhequr nga fama dhe stili i tyre i jetesës luksoze.
Ai ka pranuar gjithashtu se martesa me Khloe mund të ketë qenë një 'lëvizje përfitimi' në karrierën dhe jetën e tij publike.
Këto deklarata kanë shkaktuar reagimin e Kardashian, e cila në podcast-in e saj “Khloe in Wonder Land” i ka hedhur poshtë pretendimet e tij.
Ajo ka thënë se ndihet e lënduar dhe e përdorur nga këto komente, duke theksuar se nuk janë të vërteta dhe se e gjithë situata e ka zhgënjyer.
Khloe ka shtuar se ka marrë pjesë në dokumentar duke investuar kohë dhe energji, por tani ndihet e penduar për përfshirjen e saj.
Ajo ka deklaruar se është e zemëruar dhe se nuk do të bashkëpunojë më kurrë me Lamar Odom.
Çifti ishte ndarë në vitin 2013, ndërsa divorci u finalizua në vitin 2016. /Telegrafi/