“Të ka 'nemë' Zoti nga trutë, jo nga sytë”, Rogerti arsyeton ofendimin që bëri ndaj Stenaldos
Situata mes Stenaldos dhe Rogertit ka qenë pjesë e diskutimit në prime-in e sotëm të Big Brother VIP Albania.
Gjatë ditës së sotme, ishte Rogerti i cili ofendoi rëndë Stenaldon duke i thënë se e “kishte mallkuar Zoti”, çka ka ngritur alarm edhe nga publiku.
Për sa i përket kësaj deklarate, Rogerti u arsyetua duke thënë se e kishte thënë me tjetër qëllim, dhe nuk përkonte me aftësinë e kufizuar të banorit.
“Të ka nemë nga trutë, jo nga sytë, jo nga aftësia e kufizuar”, ka deklaruar ai në prime.
Pas situatave dhe diskutimeve, Vëllai i Madh mori vendim që ta dërgojë Rogertin në dhomën e reflektimit.
Sipas vendimit ai do të qëndrojë i izoluar, larg banorëve të tjerë, deri në vendimin e mëtejmë.
