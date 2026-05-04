Kampionët aktualë të Spanjës, Barcelona, do të ketë një shans për të fituar një titull të ri që të dielën.

Konkretisht, më 10 maj në Camp Nou, skuadra e Hansi Flick ka mundësinë të bëhet zyrtarisht kampione e Spanjës në mënyrën më të ëmbël, dhe ironia e fatit është perfekte për katalanasit.

Barcelona ka 88 pikë pas 34 xhirove të luajtura, ose 11 më shumë se Reali i vendit të dytë, dhe kanë mbetur edhe katër xhiro deri në fund të kampionatit.

Kjo do të thotë që katalanasit do të bëhen kampionët e rinj nëse fitojnë qoftë edhe një pikë kundër Realit, por ajo që është e qartë për të gjithë është se skuadra e Hansi Flick nuk do të mjaftohet vetëm me një barazim.

Pikërisht për këtë arsye, El Clasico e ardhshme është shumë më tepër sesa thjesht një ndeshje.

Kjo është një mundësi dhe ëndrra më e ëmbël për çdo tifoz të Barcelonës, por edhe skenari më i vështirë i mundshëm për çdo madridilen, të cilët, pavarësisht faktit se ndoqën makinerinë e Flick për pjesën më të madhe të sezonit, tani janë në rrugën e duhur për të kurorëzuar mbretin e ri të La Liga-s.

Duhet shtuar se fitimi i titullit kundër Realit është triumfi përfundimtar, i njohur si "El Doble Golpe" (goditja e dyfishtë), ti merr trofeun dhe në të njëjtën kohë poshtëron rivalin tënd, gjë që lojtarët e Barcelonës me siguri duan ta bëjnë.

Ajo që është e sigurt është se Barcelona nuk do ta ketë Lamine Yamal, i cili u lëndua së fundmi, ndërsa performanca e Kylian Mbappe te Real është gjithashtu nën dyshime serioze.

Si kujtesë, El Clasico do të luhet të dielën, duke filluar nga ora 21:00.

