Të gjithë tifozët katalunas e kanë ëndërruar këtë, çfarë i duhet Barcelonës të shpallet kampion në El Clasico
Kampionët aktualë të Spanjës, Barcelona, do të ketë një shans për të fituar një titull të ri që të dielën.
Konkretisht, më 10 maj në Camp Nou, skuadra e Hansi Flick ka mundësinë të bëhet zyrtarisht kampione e Spanjës në mënyrën më të ëmbël, dhe ironia e fatit është perfekte për katalanasit.
Barcelona ka 88 pikë pas 34 xhirove të luajtura, ose 11 më shumë se Reali i vendit të dytë, dhe kanë mbetur edhe katër xhiro deri në fund të kampionatit.
Kjo do të thotë që katalanasit do të bëhen kampionët e rinj nëse fitojnë qoftë edhe një pikë kundër Realit, por ajo që është e qartë për të gjithë është se skuadra e Hansi Flick nuk do të mjaftohet vetëm me një barazim.
Pikërisht për këtë arsye, El Clasico e ardhshme është shumë më tepër sesa thjesht një ndeshje.
Kjo është një mundësi dhe ëndrra më e ëmbël për çdo tifoz të Barcelonës, por edhe skenari më i vështirë i mundshëm për çdo madridilen, të cilët, pavarësisht faktit se ndoqën makinerinë e Flick për pjesën më të madhe të sezonit, tani janë në rrugën e duhur për të kurorëzuar mbretin e ri të La Liga-s.
Duhet shtuar se fitimi i titullit kundër Realit është triumfi përfundimtar, i njohur si "El Doble Golpe" (goditja e dyfishtë), ti merr trofeun dhe në të njëjtën kohë poshtëron rivalin tënd, gjë që lojtarët e Barcelonës me siguri duan ta bëjnë.
Ajo që është e sigurt është se Barcelona nuk do ta ketë Lamine Yamal, i cili u lëndua së fundmi, ndërsa performanca e Kylian Mbappe te Real është gjithashtu nën dyshime serioze.
Si kujtesë, El Clasico do të luhet të dielën, duke filluar nga ora 21:00. /Telegrafi/